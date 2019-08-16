0553 313 94 23

Karadeniz'den dönen tatilciler Karabük'te yoğunluk oluşturdu

16 Ağustos 2019 Cuma 20:49
Karadeniz'den dönen tatilciler Karabük'te yoğunluk oluşturdu

KARABÜK (AA) - Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüşe geçen sürücüler, Karabük kent merkezinde yoğunluğa neden oldu.

Karadeniz illerinden Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'a gitmek için yola çıkan sürücüler nedeniyle şehir merkezindeki Atatürk Bulvarı'nda araç kuyrukları kilometrelerce uzadı.

Bartın istikametine ise trafik normal akışını sürdürüyor.

Trafik ekipleri, trafik akışının rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 20:49
  1. dönüş yolu
  2. Karabük
  3. tatilciler
  4. trafik
  5. yoğunluk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul’da Helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması
    1. İstanbul’da Helikopter destekli..
    2. FETÖ’den aranan 2 zanlı, köyde..
    3. Rus savaş uçaklarının, "İdlib..
    4. Muğla Valiliğinden Ali Çetin açıklaması
    5. Suriye sınırında askeri araç devrildi:..
    6. Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 1 -..
    7. Kilis'te askeri araç devrildi: 8 yaralı
    8. Serinlemek için girdiği baraj..
    9. İsrail Kudüs'te Filistinli ilk yardım..
    10. Sosyal medyada kişisel verileri..
    11. Spor Toto Süper Lig: Denizlispor : 0 -..
    12. Voleybol: Gloria Kupası
    13. Esad Rejimi’nden İdlib’e bir saldırı..
    14. Bebek katili Abdullah Öcalan'dan..
    15. Yukatel Denizlispor-Galatasaray..
    16. Ham incir reçeli nasıl yapılır? Püf..
    17. Cezayir'de "Buteflika rejimi..
    18. Karabük'te ev yangını
    19. Galatasaray'dan yeni Falcao açıklaması!
    20. Karadeniz'den dönen tatilciler..
    21. Basketbol: 29. Uluslararası Akropolis..
    22. Boğazı kesilerek dere kenarına atıldı
    23. 6 yaşındaki Elvanur balkondan düşüp..
    24. Obezite hastası olmamak için neler..
    25. Obez olmayı önlemenin 11 yolu
    26. Çavuşoğlu, Sudanlıların hayır..
    27. Muğla'da uyuşturucu operasyonu
    28. Emekli polis memuru ölü bulundu
    29. "Tek hedefimiz şampiyon olmak"
    30. Obeziteden korunmak için neler..
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e en yakın isim istifa etti
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e en yakın isim istifa etti
    Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
    Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler