THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Karadeniz'den balık fışkırıyor! 3 bin palamutla döndüler

Av yasağının sona ermesiyle Karadeniz'de, yaklaşık 170 kilometrelik sahil şeridine sahip Kastamonu'da balık sezonunda yaşanan bereket, balıkçıların yüzünü güldürdü. Evrenye Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Turan Akın, palamudun 5 liranın altında da satıldığını açıkladı.

04 Ekim 2018 Perşembe 16:24
Karadeniz'den balık fışkırıyor! 3 bin palamutla döndüler

Abana, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt ve İnebolu ilçelerinden denize açılan balıkçıların Karadeniz'e serdiği çevirme ağları, kasalar dolusu palamutla çekildi.

Doğu Karadeniz'den bölgeye gelen "gırgır" teknelerinin ağları da palamutla şenlendi.

Evrenye Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Turan Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan sezonda yaşanan bereketin balıkçıları sevindirdiğini söyledi.

Karadeniz'de yalnızca palamut değil çinekopta da bolluk olduğuna dikkati çeken Turan, şunları dile getirdi:

"Geçtiğimiz yıl sezonda umduğunu bulamayan balıkçılarımızın yüzü bu sene güldü. Şu ana kadar çok bereketli avlar gerçekleştirildi, avlanan palamutlar yaklaşık bir kilogram civarında, birçoğu bunun üzerinde. Tezgahlardaki fiyatlar da balığın durumuna göre 5 liradan alıcı buluyor. Balık iri olması nedeniyle fiyatını koruyor. Havanın sürekli değişmesi, yani denizin bir gün avcılığa uygun, birkaç gün bozuk olması fiyatın düşmemesindeki etkenlerden biri. Geçtiğimiz senelerdeki gibi irili ufaklı balıklar bol olursa, palamut 5 liranın altında da alıcı bulabilir."

Turan, Zonguldak'ta Ereğli taraflarında 200-300 kasalık hamsilerin avlandığına işaret ederek, hamsideki durumu da kasım ayı içinde göreceklerini belirtti.

3 bin palamutla döndüler

Abana ilçesinden denize açılan "Gurbetçi 37" teknesi de Çatalzeytin açıklarında avladığı 3 bin palamutla Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'na döndü.

Balıkçı Emrah Korkut, kötü giden havaların ardından Karadeniz'e bolluk ve bereket geldiğini söyledi.

Korkut, "Fırtınalı günlerimizin ardından kıyılarımızda yeniden palamut bereketi başladı. Yani Karadeniz adeta coştu. Bizlerle birlikte diğer balıkçı arkadaşlarımız da nasibini alarak barınağa döndü. Bu sene inşallah halkımız da balıkçılarımız da balığa doyacak." dedi.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 16:24
  1. Zonguldak
  2. Karadeniz
  3. balık avı
  4. palamut
  5. palamut balığı

YORUM YAZ

  • halilhalil28 dk önce
    istanbul da hala 15 tl nin altında yok .o balık buraya gelene kadar dolardan mı etkileniyor?
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Fenerbahçe-Spartak maçı saat kaçta?
  1. Fenerbahçe-Spartak maçı saat kaçta?
  2. Ümit Karan Makedon takımın başına geçti
  3. Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası..
  4. Maçları yayınlayacak kanallar belli oldu
  5. Berat Albayrak: Tarihe gömeceğiz!
  6. Malmö Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?
  7. Hakkari Valiliği uyardı!
  8. İtalya'da banka müdürü zenginlerin..
  9. Putin, tepki çeken kararnameyi imzaladı!
  10. Fransa'da 'Başbakanlık' kaldırılsın'..
  11. Bakan Mustafa Varank tarih verdi, dev..
  12. FETÖ'nün telekulakçısı yakalandı
  13. Merkez Bankası rezervleri yükseltti
  14. İzmir'de 'kaçırma girişimi'..
  15. Rusya TürkAkım projesiyle ilgili..
  16. 'Doların tiranlığı sona yaklaşıyor'
  17. İdrarda kan varsa, durduğunuz her..
  18. Erdoğan'dan önemli görüşme!
  19. Karabük'te şantiyede çalışan işçilere..
  20. Başkan Erdoğan'dan Irak'a tebrik!
Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

Günün Karikatürü

4 Ekim 2018
DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi
Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi