Karadeniz'den balık fışkırıyor! 3 bin palamutla döndüler

Abana, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt ve İnebolu ilçelerinden denize açılan balıkçıların Karadeniz'e serdiği çevirme ağları, kasalar dolusu palamutla çekildi.

Doğu Karadeniz'den bölgeye gelen "gırgır" teknelerinin ağları da palamutla şenlendi.

Evrenye Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Turan Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan sezonda yaşanan bereketin balıkçıları sevindirdiğini söyledi.

Karadeniz'de yalnızca palamut değil çinekopta da bolluk olduğuna dikkati çeken Turan, şunları dile getirdi:

"Geçtiğimiz yıl sezonda umduğunu bulamayan balıkçılarımızın yüzü bu sene güldü. Şu ana kadar çok bereketli avlar gerçekleştirildi, avlanan palamutlar yaklaşık bir kilogram civarında, birçoğu bunun üzerinde. Tezgahlardaki fiyatlar da balığın durumuna göre 5 liradan alıcı buluyor. Balık iri olması nedeniyle fiyatını koruyor. Havanın sürekli değişmesi, yani denizin bir gün avcılığa uygun, birkaç gün bozuk olması fiyatın düşmemesindeki etkenlerden biri. Geçtiğimiz senelerdeki gibi irili ufaklı balıklar bol olursa, palamut 5 liranın altında da alıcı bulabilir."

Turan, Zonguldak'ta Ereğli taraflarında 200-300 kasalık hamsilerin avlandığına işaret ederek, hamsideki durumu da kasım ayı içinde göreceklerini belirtti.

3 bin palamutla döndüler

Abana ilçesinden denize açılan "Gurbetçi 37" teknesi de Çatalzeytin açıklarında avladığı 3 bin palamutla Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'na döndü.

Balıkçı Emrah Korkut, kötü giden havaların ardından Karadeniz'e bolluk ve bereket geldiğini söyledi.

Korkut, "Fırtınalı günlerimizin ardından kıyılarımızda yeniden palamut bereketi başladı. Yani Karadeniz adeta coştu. Bizlerle birlikte diğer balıkçı arkadaşlarımız da nasibini alarak barınağa döndü. Bu sene inşallah halkımız da balıkçılarımız da balığa doyacak." dedi.