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Aktüel Karadeniz'deki şiddetli rüzgar Kastamonulu balıkçılara zor anlar yaşattı
Aktüel

Karadeniz'deki şiddetli rüzgar Kastamonulu balıkçılara zor anlar yaşattı

Abana ilçesindeki balıkçı barınağında su alan bir sandal battı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 10:40:47 -
Karadeniz'deki şiddetli rüzgar Kastamonulu balıkçılara zor anlar yaşattı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana ve Çatalzeytin'de saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Abana Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'nda balıkçıların kullandığı çadır, rüzgarın şiddetine dayanamayarak parçalandı.

Denize açılan Yılmaz İnan da dalgalardan barınağa giremeyince teknesi, Bahattin Yorgancı Caddesi üzerindeki kumsala vurdu.

Balıkçılar, teknelerini korumak için barınağa gelirken, su alan bir sandal da batarak suya gömüldü.

Çatalzeytin'de ise denize ağ atan balıkçılar fırtınaya yakalandı.

Ağlarını dalgaların arasında çeken balıkçı Aykut Güzelaydın ve Aytaç Güzelaydın, avladıkları balıkları teknelerine alarak güçlükle karaya ulaşabildi.

Balıkçılar, yaşadıkları bu zor anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Şiddetli rüzgarın ağaçlara zarar verdiği ilçede bazı vatandaşlar dolu tehlikesine karşı araçlarının üzerini karton ve halı ile kapattı.




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