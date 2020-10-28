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Aktüel Karadeniz'deki hamsi bolluğu balıkçı tezgahlarını şenlendirdi
Aktüel

Karadeniz'deki hamsi bolluğu balıkçı tezgahlarını şenlendirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-28 15:24:53 -
Karadeniz'deki hamsi bolluğu balıkçı tezgahlarını şenlendirdi

SAKARYA (AA) - Karadeniz'de yaşanan hamsi bolluğu tezgahlara da yansıdı.

Karadeniz'e açılan balıkçıların limanlara bol miktarda hamsiyle dönmesiyle balık fiyatlarındaki değişiklik esnafı ve vatandaşı memnun etti.

Sakarya kent merkezinde bulunan balıkçı pazarında tezgahları dolduran hamsi 15-20 liradan satışa sunuldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği pazarda hamsinin yanı sıra palamut, barbun, istavrit, çinekop ve sazan da en çok tercih edilen balık türleri oldu.

Balıkçı Mustafa Kutan, AA muhabirine, palamudun çekilmesiyle hamsinin kendini gösterdiğini ve 15 liraya sattıklarını belirtti.

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