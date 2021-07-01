Karadeniz'deki gerginlik ABD'ye geri adım attırdı

Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Psaki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Karadeniz’de İngiliz muhrip gemisi ile ilgili olaya ABD’nin de karıştığı yönündeki açıklaması ile ilgili soru karşısında ABD’nin amacının Rusya ile daha istikrarlı ve öngörülebilir ilişkilere doğru ilerlemek olduğunu kaydetti.

Rusya lideri, bugün katıldığı Direkt Hat programı sırasında, "İngiliz muhrip gemisi HMS Defender'ın yer aldığı kısa süre önceki provokasyonda sadece İngilizler değil ABD'liler de vardı. Zira İngiliz gemisi karasularımıza sabah saat 7.30'da girdikten sonra NATO askeri üslerinin birinden, sanırım Yunanistan, Girit'teki bir üsten ABD stratejik keşif uçağı havalandı" ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü, "ABD İngiliz gemisiyle koordinasyon halinde miydi? Ve bu, Putin’in dediği gibi bir provokasyon muydu" şeklindeki soruya "Elimde bununla ilgili detay verebilecek ya da doğrulayacak hiçbir şey yok" yanıtını verdi.

Soruyu soran gazeteciye daha somut bilgi için ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) başvurmasını öneren Psaki, "ABD Başkanı Joe Biden'ın belirttiği gibi amacımız, elbette Rusya Federasyonu ile daha öngörülebilir ve istikrarlı ilişkilere doğru ilerlemek" diye ekledi.

'Biden Cenevre mutabakatından sonra Rusya ile temasların en kısa zamanda başlamasını istiyor'

Psaki, ABD Başkanı’nın Cenevre mutabakatını daha ileriye taşımak üzere Rusya ile en kısa zamanda temaslara başlanmasını istediğini, fakat söz konusu temasların liderler arasında değil, daha alt seviyelerde gerçekleşeceğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü, "Başkanımızın temasların mümkün olduğunca yakın zamanda başlatılmasını istediğini biliyorum. Tüm temaslar başkanlık seviyesinin altında gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.