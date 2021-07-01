  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tottenham'ın yeni teknik direktörü Nuno Espirito oldu
En acı kaza! Babasının park ettiği aracın altında kaldı
Rizespor Sebastian Holmen'i transfer etti
Terör örgütü YPG/PKK'dan sızma girişimi!
Dünya Karadeniz'deki gerginlik ABD'ye geri adım attırdı
Dünya

Karadeniz'deki gerginlik ABD'ye geri adım attırdı

Karadeniz'de Rus donanmasının ABD ve İngiliz gemilerine karşı takındığı sert tavır ABD'ye geri adım attırdı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD’nin amacının Rusya ile daha istikrarlı ve öngörülebilir ilişkilere doğru ilerlemek olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 00:35:00 -
Karadeniz'deki gerginlik ABD'ye geri adım attırdı

Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Psaki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Karadeniz’de İngiliz muhrip gemisi ile ilgili olaya ABD’nin de karıştığı yönündeki açıklaması ile ilgili soru karşısında ABD’nin amacının Rusya ile daha istikrarlı ve öngörülebilir ilişkilere doğru ilerlemek olduğunu kaydetti.

Rusya lideri, bugün katıldığı Direkt Hat programı sırasında, "İngiliz muhrip gemisi HMS Defender'ın yer aldığı kısa süre önceki provokasyonda sadece İngilizler değil ABD'liler de vardı. Zira İngiliz gemisi karasularımıza sabah saat 7.30'da girdikten sonra NATO askeri üslerinin birinden, sanırım Yunanistan, Girit'teki bir üsten ABD stratejik keşif uçağı havalandı" ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü, "ABD İngiliz gemisiyle koordinasyon halinde miydi? Ve bu, Putin’in dediği gibi bir provokasyon muydu" şeklindeki soruya "Elimde bununla ilgili detay verebilecek ya da doğrulayacak hiçbir şey yok" yanıtını verdi.

Soruyu soran gazeteciye daha somut bilgi için ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) başvurmasını öneren Psaki, "ABD Başkanı Joe Biden'ın belirttiği gibi amacımız, elbette Rusya Federasyonu ile daha öngörülebilir ve istikrarlı ilişkilere doğru ilerlemek" diye ekledi.

'Biden Cenevre mutabakatından sonra Rusya ile temasların en kısa zamanda başlamasını istiyor'

Psaki, ABD Başkanı’nın Cenevre mutabakatını daha ileriye taşımak üzere Rusya ile en kısa zamanda temaslara başlanmasını istediğini, fakat söz konusu temasların liderler arasında değil, daha alt seviyelerde gerçekleşeceğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü, "Başkanımızın temasların mümkün olduğunca yakın zamanda başlatılmasını istediğini biliyorum. Tüm temaslar başkanlık seviyesinin altında gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay