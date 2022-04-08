Karadeniz'de Yavuz'a önemli görev! Yola çıktı

Kuyubaşı vanasını Türkali-2 kuyusuna indirmek ve üst seviye kuyu tamamlama görevini yapmak üzere Filyos Limanı’ndan uğurlanan Yavuz Sondaj Gemisi, 1 saat süren hazırlığın ardından yola çıktı.

Bakan Dönmez Filyos Limanı’ndan uğurladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine 2018’de katılan Yavuz Sondaj Gemisi, Türkali-2 kuyusuna kuyubaşı vanasını indirmek ve üst seviye kuyu tamamlama görevini yapmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından Filyos Limanı’nda düzenlenen tören ile uğurlandı.

Yavuz, demir almasının ardından bir saat süren hazırlığın sonunda yola çıktı.