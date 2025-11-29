Karadeniz'de Vırat Gemisine İkinci Saldırı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karadeniz’de insansız deniz araçlarının hedef aldığı “VIRAT” adlı yük gemisine sabaha karşı ikinci kez saldırı düzenlendiğini bildirdi. Sancak bordasında su çizgisi üzerinde küçük çaplı hasar oluştuğu belirtilirken, gemide herhangi bir yangın çıkmadığı ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken açıklarında Rusya’nın Novoroski Limanı’na seyreden tanker gemisinde patlama sonrası yangın çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 25 denizcinin gemiden tahliye edildiğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada, "Her iki gemi de bizim kara sularımızda ilk aldığımız bilgiye göre. İlk etapta alınan bilgiye göre dışarıdan bir müdahale olduğu noktasında" dedi.

GEMİLERDEKİ SON DURUM

KAIROS GEMİSİ Mısır’dan Rusya’ya seyir halindeyken yaşadığı patlama sonrası yangın meydana gelen KAIROS isimli boş vaziyetteki tankerden 25 personelin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz ekiplerince sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesi sonrası, KURTARMA-12 Römorkörümüz ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemimiz gece boyu gemideki yangına müdahale etmiştir. Kurtarma ekiplerimiz tarafından kurtarılan personel Şile Kovanağzı iskelesine yanaşarak kazazede personeli kara

sağlık ekiplerine teslim etmiştir. Açık güvertede yangın olmadığı, kapalı kısımlarda söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çevre birimi uzmanları ve dalgıç ekibi yangının söndürülmesi sonrası yapılacak inceleme için bölgede hazır beklemektedir. VIRAT GEMİSİ Karadeniz'de takribi 35 mil açıklarında insansız deniz araçları saldırısına uğradığı rapor edilen VIRAT isimli gemiye bu sabaha karşı İnsansız Deniz Araçları ile yeniden bir saldırı gerçekleştirildiği bilgisi alınmıştır. Gemi sancak bordası su kesimi üzerinde küçük bir hasar almıştır. Gemide yangın olmadığı raporlanırken, mürettebatın sağlık durumu iyidir. Kurtarma ekipleri hergangi bir kurtarma talebi olmadığı için güvenlik nedeniyle gemiden uzak mesafede beklemektedir. Gemi stabil durumunu korurken, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır.