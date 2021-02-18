Karadeniz'de şok! Su-27 yıldırım hızıyla havalanıp müdahale etti

Rusya Ulusal Savunma İdare Merkezi'nin açıklamasına göre Rus ve Fransız savaş uçakları Karadeniz'de karşı karşıya geldi.

Rus radar sistemlerinin Karadeniz'deki uluslararası suların semalarında Rusya sınırlarına yaklaşan hava hedefleri tespit ettiğini belirten merkez, "Hava hedeflerinin tanımlanması ve Rusya sınırlarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi için iki Su-27 avcı uçağı harekete geçirildi" dedi.

Merkez, Su-27 mürettebatının hava hedeflerinin KS-135 yakıt ikmal uçağı ile Mirage-2000 tipi iki taktik uçağından bir Fransız uçak grubu olduğunu belirlediğini kaydederek Rus avcı uçaklarının Fransız uçaklarına önleme yaptığını ve Karadeniz semalarında refakat ettiğini vurguladı.

Yabancı savaş uçaklarının Rusya sınırlarından uzaklaşması üzerine Su-27'lerin üslerine döndüğünü aktaran merkez, Rusya sınırlarının ihlal edilmesine izin verilmediğinin altını çizdi.

Merkez, Rus mürettebatın uçuşları uluslararası hava sahası kullanma kurallarına kati biçimde bağlı kalarak gerçekleştirdiğini ekledi.