  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Karadeniz'de şok! Su-27 yıldırım hızıyla havalanıp müdahale etti
Gündem

Karadeniz'de şok! Su-27 yıldırım hızıyla havalanıp müdahale etti

Rusya'ya ait iki Su-27 avcı uçağının Fransız savaş uçakları grubuna Karadeniz üzerinde önleme yaptığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 10:55:00 -
Karadeniz'de şok! Su-27 yıldırım hızıyla havalanıp müdahale etti

Rusya Ulusal Savunma İdare Merkezi'nin açıklamasına göre Rus ve Fransız savaş uçakları Karadeniz'de karşı karşıya geldi.

Rus radar sistemlerinin Karadeniz'deki uluslararası suların semalarında Rusya sınırlarına yaklaşan hava hedefleri tespit ettiğini belirten merkez, "Hava hedeflerinin tanımlanması ve Rusya sınırlarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi için iki Su-27 avcı uçağı harekete geçirildi" dedi.

Merkez, Su-27 mürettebatının hava hedeflerinin KS-135 yakıt ikmal uçağı ile Mirage-2000 tipi iki taktik uçağından bir Fransız uçak grubu olduğunu belirlediğini kaydederek Rus avcı uçaklarının Fransız uçaklarına önleme yaptığını ve Karadeniz semalarında refakat ettiğini vurguladı.

Yabancı savaş uçaklarının Rusya sınırlarından uzaklaşması üzerine Su-27'lerin üslerine döndüğünü aktaran merkez, Rusya sınırlarının ihlal edilmesine izin verilmediğinin altını çizdi.

Merkez, Rus mürettebatın uçuşları uluslararası hava sahası kullanma kurallarına kati biçimde bağlı kalarak gerçekleştirdiğini ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında terörist Öcalan tartışması: Goy goy yapma
Gündem

Canlı yayında terörist Öcalan tartışması: Goy goy yapma

Canlı yayında Gürkan Hacır'ın terörist Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösteren Gazeteci Mustafa Kartoğlu, "Goy goy yapm..
İstanbullu karla mücadele ediyor! İmamoğlu orada ortaya çıktı
Gündem

İstanbullu karla mücadele ediyor! İmamoğlu orada ortaya çıktı

Etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul'da işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, büyük zorluk yaşadı. Yaşanan olumsuzlukla ilgili t..
Böyle direniyorlar! O ülkede 'bozuk araba' hareketi başlatıldı
Dünya

Böyle direniyorlar! O ülkede 'bozuk araba' hareketi başlatıldı

Myanmar’da darbeyi protesto eden halk, "yol kapatma günü" ilan ederek araçlarını kaputları açık halde ana yollara bırakarak "bozuk araba" ha..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay