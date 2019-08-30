Karadeniz'de sıcak saatler! Rusya füzeyi ateşledi Rusya, Karadeniz'de gerçekleştirilen yüksek hassasiyetli seyir füzesinin ilk denemelerinin görüntüsünü yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, füzenin ilk denemesinin, Rusya'nın 12 askeri bölgesinden biri olan Güney Askeri Bölgesi'nde (SMD) tatbikat kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Hedefi başarıyla vuruldu Füzenin, 40 deniz mili uzaklıkta bulunan hedefi başarıyla vurduğu bilgisi de açıklamada yer aldı.

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