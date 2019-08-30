Karadeniz'de sıcak saatler! Rusya füzeyi ateşledi
Rusya, Karadeniz'de gerçekleştirilen yüksek hassasiyetli seyir füzesinin ilk denemelerinin görüntüsünü yayınladı.30 Ağustos 2019 Cuma 12:20
Rusya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, füzenin ilk denemesinin, Rusya'nın 12 askeri bölgesinden biri olan Güney Askeri Bölgesi'nde (SMD) tatbikat kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.
Hedefi başarıyla vuruldu
Füzenin, 40 deniz mili uzaklıkta bulunan hedefi başarıyla vurduğu bilgisi de açıklamada yer aldı.
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