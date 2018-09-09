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Karadeniz'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Giresun'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu ve Trabzon yönünde trafik aksarken, şehir merkezinde bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

09 Eylül 2018 Pazar 22:34
Karadeniz'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Giresun'da sağanak sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu ve Trabzon yönünde trafik aksadı. Yağmurun şiddetini artırması üzerine polis ekipleri, tedbir amacıyla küçük araçları şehir içine yönlendirdi. Bu sırada Karadeniz Sahil Yolu'nda arıza yapan bazı araçlar, çekici yardımıyla çekildi. Öte yandan, sağanak nedeniyle kentteki bazı iş yeri ve evlerin zemin katlarını su bastı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet ve Trafik Bölge Müdürlüklerinin zemin katları da sağanaktan olumsuz etkilendi.

Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbarlar doğrultusunda su basan ev ve iş yerlerinde tahliye işlemi başlattı.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 22:34
  1. Trabzon
  2. Ordu
  3. Giresun
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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