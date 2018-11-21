THY- Euroleague
0553 313 94 23

Karadeniz’de resmen fışkırdı! Tam 500 ton

Palamut bereketinin ardından hamsi bereketi yaşanıyor. Zonguldak açıklarında avlanan balıkçılar yaklaşık 500 ton hamsi avladı. Karadeniz’den adeta hamsi fışkırdı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 08:49
Karadeniz’de resmen fışkırdı! Tam 500 ton

Karadeniz’in bazı illerinden yola çıkan balıkçı tekneleri Zonguldak açıklarında hamsi avladı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan palamut bereketinin ardından bu kez de hamsi bolluğu yaşandı. Kilimli ilçesindeki limana gelen yaklaşık 30 balıkçı teknesi 500 tona yakın hamsi avladı.

Limana gelen tırlara yüklenen hamsiler başta metropol kentler olmak üzere Türkiye’nin dört bir bölgesine dağıtılmak üzere yola çıktı. Balıkçı teknesi kaptanı Köksal Akkan, “Palamut balığı sezonunu açtık. Bu zamana kadar devam ettik. Sakarya’dan beri hamsi avlıyoruz. Sakarya’dan buraya kadar devam ettik. Bir gün daha buradayız. Hamsi poyraza doğru devam ediyor. Biz yaklaşık 500 kasa balık avladık. Yaklaşık 25 tekne var. Hepsi balık aldı. Tabi bunu balık olarak hesaplamayalım bunun mazot ve ekip giderleri de var” diye konuştu.

Ordu’dan Zonguldak’a gelen balıkçı teknesi kaptanı ise “Bu akşam bin kasaya yakın hamsi avladık. Herkeste bin bin beşyüz kasa hamsi var. Kilimli’deyiz. Fatsa’dan yola çıktık. Bu sene palamut boldu” diye konuştu. 

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 08:49
  1. Zonguldak
  2. Sakarya
  3. Ordu
  4. balık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    dolar euroda son durum
    1. dolar euroda son durum
    2. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    3. Danimarka'da silahlı saldırıya uğrayan..
    4. Donald Trump'a çok ağır sözler!..
    5. Diyarbakır'da PKK'nın inine girildi!..
    6. Cengiz Baykal kimdir?
    7. Çin'de yolsuzluk suçuna müebbet hapis..
    8. Amerika Kabil'deki terör saldırısını..
    9. Amerika Kandil'e ilaç gönderdi
    10. Ankara'da oto kaportacıya giren TIR..
    11. Karadeniz’de resmen fışkırdı! Tam 500..
    12. Dolar yeni piyasada kaç lira?
    13. Amerika'dan "İran-Rusya-Suriye petrol..
    14. 'Çin, DTÖ'den çıkarılabilir'
    15. Yeni gelir kapısı! 12 bin TL maaşı var
    16. Kara yollarında durum
    17. Yürekleri yaktı! Pazartesi göreve..
    18. Yanan kamyonun içinden ceset çıktı
    19. Riyad’da kazan kaynıyor!
    20. Caber Kalesi terör örgütü PKK kampı oldu
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı