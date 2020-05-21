  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

E-ticaret İle Instagram'dan satış yapma

Valör ne demek? Altında valör tarihi nedir?

2020 İOKBS bursuluk sınav tarihi değişti mi son dakika

Yazılımcı ne iş yapar? Yazılımcı olmak için gereken şartlar neler?

Zerde nasıl yapılır? Hafif ve lezzetli zerde tatlısı tarifi
için kalan
Siyaset

Karadeniz’de NATO üyesi 3 ülkeden Rus uçaklarına önleme uçuşu

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan’a ait savaş uçaklarının Karadeniz üzerinde 4 Rus uçağına yönelik önleme uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 17:39:34 -
Karadeniz’de NATO üyesi 3 ülkeden Rus uçaklarına önleme uçuşu

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan’a ait savaş uçaklarının Karadeniz üzerinde 4 Rus uçağına yönelik önleme uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi.


Üç NATO üyesi ülke Türkiye, Romanya ve Bulgaristan’a ait savaş uçakları, Karadeniz’de 4 Rus uçağına yönelik önleme uçuşu gerçekleştirdi. Romanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konstantin Spinu basına yaptığı açıklamada, Rus uçaklarının NATO hava sahasına girmediklerini ancak çok yakınından uçtuklarını belirtti. Romanyalı sözcü, Rus uçaklarının girdiği bölgede NATO ülkelerinin kimlik sorma hakkına sahip olduğunu vurguladı.


NATO hava sahasına yaklaşan Rus uçaklarından 2’sinin TU-22M, diğerlerinin SU-27 tipi olduğu açıklandı. Romanya’nın önleme amaçlı iki MIG-21, Bulgaristan’ın iki MIG-29 ve Türkiye’nin de iki F-16 uçağı kaldırdığı kaydedildi.


Rusya Savunma Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada ise söz konusu uçakların uluslararası sahada planlı uçuşlar gerçekleştirdikleri duyuruldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı