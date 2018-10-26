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Karadeniz'de mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Karadeniz'de dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

26 Ekim 2018 Cuma 21:41
Karadeniz'de mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

İhbar üzerine sabah saatlerinde yola çıkan Büyükşehir Belediyesi ekipleri öğleden sonra Ayaster Yaylası’ndaki vatandaşa ulaştı.

Karla kaplı yolda mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarılarak geri dönüşleri sağlandı.

Aynı şekilde Büyükyayla ve Handüzü yaylalarında da mahsur kalan yaylacılar için yola çıkan Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaylacılar ile bereberindeki küçükbaş hayvanlarının da geri dönüşünü sağladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, kış mevsiminde olduklarını hatırlatarak, yayla ve mezraların terk edilmesi gerektiğini söyledi.

Gümrükçüoğlu, "Artık kış mevsimindeyiz. Yayla ve mezralarda çok ciddi doğa olayları ile karşılaşabiliriz. Elbette nerede olursa olsun tüm vatandaşlarımızın emrindeyiz. Lakin can ve mal güvenliğimiz için bahar aylarına kadar yayla ve mezralara çıkılmaması gerekiyor. Bu hususu hemşerilerimden özellikle rica ediyorum" dedi.

KAYNAK: DHA

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 21:41
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