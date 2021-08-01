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Ekonomi Karadeniz'de kritik hamle! Üretim başladı
Ekonomi

Karadeniz'de kritik hamle! Üretim başladı

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz gazında geriye sayım sürüyor. 2022 yazında deniz tabanına sereceğimiz 169 kilometrelik boru hattının ilk üretimleri başladı" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 18:35:00 -
Karadeniz'de kritik hamle! Üretim başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazında geriye sayımın sürdüğünü ve deniz tabanına serilecek 169 kilometrelik boru hattının ilk üretiminin başladığını duyurdu.

Bakan Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz gazında geriye sayım sürüyor. 2022 yazında deniz tabanına sereceğimiz 169 kilometrelik boru hattının ilk üretimleri başladı. Boru hattı rotaları belirlendi. Korozyon testleri tamamlandı. İnşaatı yapacak gemilerin teknik yeterlilikleri belirlendi" dedi.

 

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