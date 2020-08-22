Karadeniz'de keşfedilen doğal gazdan ekonomiye dev katkı! İşte düşecek faturanın miktarı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da yaptığı açıklamayla Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervinin keşfedildiğinin müjdesini verdi.

Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de keşfettiği 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi ile Türkiye'nin yaklaşık 7 yıllık doğal gaz ihtiyacı karşılanırken, enerji faturası da 70 milyar dolar azaltılmış olacak.

Dev gelişme sonrası Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) verileri derlendi.

Elde edilen bilgilere göre; Türkiye'nin geçen yıl iç piyasada tükettiği doğal gaz miktarı yaklaşık 45,3 milyar metreküp düzeyinde gerçekleşti.

Bu bilanço 2016'da 46,4 milyar metreküp, 2017'de 53,9 milyar metreküp, 2018'de ise 49,2 milyar metreküp olarak kaydedildi.

Bu verilere göre; Türkiye, son 4 yılda ortalama 48,7 milyar metreküp doğal gaz tüketti. Bu da Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin, Türkiye'nin yaklaşık 7 yıllık ihtiyacını karşıladığını ortaya koyuyor.

Tarihi doğal gaz keşfiyle ilgili değerlendirme yapan ekonomistler, Türkiye'nin yıllık olarak doğal gaz ithalatına ödediği paranın 10-13 milyar dolar düzeyinde olduğunu ifade ediyor.

Bu hesaba göre; Fatih sondaj gemisinin keşfettiği doğal gaz rezervinin gelecek dönemde Türkiye'ye 70 milyar dolara yakın bir katkı sağlayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de keşfedilen doğal gazın ekonomik değerinin 65 milyar dolar olacağının söylenebileceğini bildirdi.