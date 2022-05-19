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Gündem Karadeniz'de kar sürprizi
Gündem

Karadeniz'de kar sürprizi

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklığının aniden düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerdeki yaylalar, yağan karla beyaza büründü. Yeşil örtünün beyazla kaplandığı yaylalar da kar yağışı gün boyu aralıklarla etkili oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 20:28:00 -
Karadeniz'de kar sürprizi

Rize'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan soğuk ve yağışlı hava yüksek kesimlerde kar yağışı olarak etkisini gösterdi.

Sahil kesimlerinde sağanak etkili olurken, hava sıcaklığının aniden düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerdeki yaylalar, yağan karla beyaza büründü.

Çamlıhemşin ilçesinde 1850 rakımlı Badara Yaylası'nda yaşayanlar da mayıs ayında kar sürprizi ile karşılaştı.

Yaylada bulunanlar o anları cep telefonları ile kayda aldı.Trabzon'da ise yüksek kesimli yaylalar yağan kar nedeniyle beyaz örtü ile kaplandı.

Yeşil örtünün beyazla kaplandığı yaylalar da kar yağışı gün boyu aralıklarla etkili oldu.

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