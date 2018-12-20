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Karadeniz'de ikinci kriz! Savaş gemisi yola çıktı

Rusya ile Ukrayna arasındaki mevcut kriz bir kez daha tırmanacak gibi duruyor. Daha önce yaşanan olaya rağmen Ukrayna, Azak Denizi’ne bir kez daha savaş gemisi gönderme kararı aldı.

20 Aralık 2018 Perşembe 06:19
Karadeniz'de ikinci kriz! Savaş gemisi yola çıktı

Geçtiğimiz ay Azak Denizi'nde karşı karşıya gelen iki ülke güçleri kısa süreli bir çatışma yaşamıştı ve Rus denizciler Ukrayna'nın 3 gemisine el koyarak içindeki 24 Ukraynalı denizciyi gözaltına almıştı. Reuters'ta yer alan habere göre, Ukrayna çatışmaların yaşandığı bölgeye yeni bir savaş gemisi daha yollayacak.

Moskova yönetiminin 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesiyle gerilen iki ülke ilişkileri geçtiğimiz ay tavan yapmış ve Kerç Boğazı'nda fiili çatışmaya dönüşmüştü.

Daha önce Rusya'nın Ukrayna içinde desteklediği milisler ile Ukrayna ordusu arasında yaşanan çatışmalarda yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetmişti.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 06:19
  1. kriz
  2. Karadeniz
  3. DÜNYA Haberleri

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