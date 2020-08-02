Karadeniz'de hortum paniği!
Rize'de sağanağın ardından, rüzgarın da etkisiyle Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülediği hortum, endişeye neden oldu.
Kentte sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.
Çayeli ilçesinde, etkili olan rüzgarın ardından deniz üzerinde hortum oluştu.
Vatandaşlar o anları kameraya aldı
Denizin üzerinde ilerleyen hortum, bir süre sonra kayboldu.
Sahilden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan hortumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.