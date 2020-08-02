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Gündem

Karadeniz'de hortum paniği!

Rize'de sağanağın ardından, rüzgarın da etkisiyle Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülediği hortum, endişeye neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 16:14:00 -
Karadeniz'de hortum paniği!

Kentte sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.

Çayeli ilçesinde, etkili olan rüzgarın ardından deniz üzerinde hortum oluştu.

Vatandaşlar o anları kameraya aldı

Denizin üzerinde ilerleyen hortum, bir süre sonra kayboldu.

Sahilden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan hortumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

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