  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Karadeniz'de hamsi azalınca balık tezgahları boş kaldı
Ekonomi

Karadeniz'de hamsi azalınca balık tezgahları boş kaldı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 16:58:13 -
Karadeniz'de hamsi azalınca balık tezgahları boş kaldı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, yetersiz hamsi avı nedeniyle balık tezgahları boş kaldı.

Bölgede etkili olan fırtınadan olumsuz etkilenen balıkçılar, hamsi avından beklenen verimi alamadı.

Avlanmanın yetersiz olması sebebiyle Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçıların tezgahları da boş kaldı.

Balık satış pazarındaki balıkçılardan bir kısmı bugün tezgah açmazken, bazıları da az sayıda hamsi ve diğer türdeki balıkları satmaya çalıştı.

Balıkçılardan Cem Yazıcı, AA muhabirine, Karadeniz'de hamsi olmadığı için tezgahların boş kaldığını belirterek, "Hamsi zaten ince olduğu için pek fazla satışı yok. Zaten burada da hamsi satışı bitti gibi bir şey. Balıkçılar büyük ihtimalle Gürcistan tarafına gidecek, orada avlanacaklar." dedi.

Tezgahlarda yeniden hamsi bolluğu yaşanmasının 15-20 gün sürebileceğini ifade eden Yazıcı, "Belki de bir ayı bulabilir. Şu anda hamsiyi 15 liraya veriyoruz. Fiyatlar 15-20 lira arasında değişiyor. Başka da çeşit yok zaten." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye destek yağıyor! Çin'den kritik açıklama
Dünya

Türkiye'ye destek yağıyor! Çin'den kritik açıklama

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in her alanda Türkiye'nin yanında olduğunu ve iki ülke arasındaki işbirliğinin gel..
Sosyal medya fenomeni annesini öldürüp, kalbini söktü
Dünya

Sosyal medya fenomeni annesini öldürüp, kalbini söktü

Moldava'da sosyal medya fenomeni olduğu öğrenilen Anna Leikovic isimli genç kız anne katili oldu. Leikovic'in annesini öldürdükten sonra iç ..
Vahşet! Zehirlenerek öldürüldüler
Yaşam

Vahşet! Zehirlenerek öldürüldüler

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir hayvansever boş bir arazide zehirlendikleri iddia edilen 6 köpek ölüsü buldu.

Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay