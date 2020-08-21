Karadeniz’de doğal gaz bulundu... Peki bu doğal gaz rezervi Türkiye’ye kaç yıl yeter?

yeniakit.com.tr Enerjide dışa bağımlı olmak zorunda bırakılan Türkiye, son 20 yılda büyük yeniliklere imza attı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayali olan Milli Ekonomi gereğince Türkiye, enerji sektöründe de yerlileşme yolunda cesur adımlar atıyor. Bu doğrultuda Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de gerçekleştirilen sondaj çalışmaları da netice verdi. Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulundu.

Dolmabahçe Sarayı’nda açıklama yapan Erdoğan, bulunan doğal gazın 2023’te vatandaşın hizmetine sunulmasını hedeflediklerini söyledi.

Bu rezerv Türkiye’ye kaç yıl yeter?

Erdoğan’ın açıklamasında, benzer neticeleri Doğu Akdeniz’den beklediklerini söylemesi de ayrıca dikkat çekti. Erdoğan, yeni keşiflerin yakın olduğunun sinyalini verdi.

Bununla birlikte, keşfedilen ilk rezervin Türkiye’ye kaç yıl yeteceği sorusu da gündeme geldi.

Mevcut verilere göre Türkiye, 2018 senesinde 49,3 milyar metreküp doğal gaz tüketti.

2020'de ise Türkiye'nin doğal gaz kullanımını 46 milyar metreküpe düşüreceği tahmin ediliyor.

Bu veriler göz önünde bulundurularak, ortalama 46 milyar metreküp doğal gaz kullanan Türkiye için Karadeniz'deki rezervler yaklaşık 7 yıl yeterli olacak.

Karadeniz’deki keşif, bu 7 yıl içinde Türkiye’nin yeni rezervler bularak doğal gazda dışa bağımlılığı tamamen bitererek, gaz ihracatı yapan bir ülke konumuna yükseleceğinin kanıtı olma niteliği taşıyor.