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Karadeniz'de bir ilk! Araplar satın aldı

Son yıllarda Doğu Karadeniz'e akın eden Arap turistler gayrimenkul alımını sürdürürken ilk kez fındık bahçesi satın aldı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:30
Karadeniz'de bir ilk! Araplar satın aldı

Körfez ülkelerinden Türkiye'ye gelip, 4 yıldır yoğun olarak Ordu'yu ziyaret eden Arapturistlerden bazıları, şehirde konut satın alarak yaz mevsimini burada geçiriyor. Özellikle yaz aylarında kente gelen Arap turistlerin en fazla Kabadüz'e bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile Aybastı'ya bağlı 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nı ziyaret ettiği belirtildi. Arap turistler tarafından konutun daha çok Fatsa ve Ünye ilçelerinden satın alındığı kaydedildi.

Ordu'da 2015, 2016 ve 2017 Tapu Kadastro kayıtlarına göre, son 3 yılda Suudi Arabistan uyruklu 79 kişi 23 bağımsız parselden oluşan toplam 13 bin 643 metrekare gayrimenkul satın aldı. Bu gayrimenkuller daha çok apartman dairesi şeklinde oldu. Yine bu süre içerisinde 2 Kuveyt uyruklu kişi ise toplam 95 metrelik gayrimenkul satın alımı yaptı.

Gayrimenkul satışının ardından ilk kez fındık bahçesi satışı gerçekleştirildi. İsmi açıklanmayan Suudi Arabistan uyruklu bir kişi Ünye’nin Gölevi mevkisinden yaklaşık 11 dönümlük fındık bahçesini satın aldı. Söz konusu kişinin bu mevkiden bir ev satın aldığı, evin yanında bulunan 10 bin 842 metrekare fındıklığı da satın alarak fındık yetiştiriciliği yapacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:30
  1. Ordu
  2. fındık bahçesi
  3. arap turistler

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  • Mustafa MankaloğluMustafa Mankaloğlu35 dk önce
    Almadıkları bir fındık bahçesi kalmıştı.Gurur duy Türkiye.Güleriz ağlanacak halimize.
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