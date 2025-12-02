  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Erman Toroğlu’ndan derbiye damga vuran iptal kararına olay yorum: Yapı var yalı var diye ağlamayın!

Katil ile şeytan görüştü

Galatasaray başladı Fenerbahçe bitirdi: 1-1

Efkan Ala Almanya'da! Türkiye Yüzyılı Avrupa'daki vatandaşlarımızın da refahı ve huzurunu artıracak

Baroda vekalet ücreti kavgası! Tahir Elçi’nin eşi kaydını sildirdi

Adalet kimin elinde? Emekli hakim, savcı kızını darp etti

Yargılanmamak için Gazze’yi ve bölgeyi kan gölüne çeviren katile af yolu açıldı! Herzog: İsrail’in çıkarları için....

Mahkeme kararını verdi! İşte Seçil Erzan'a verilen ceza

Kılıçlı yemin kriziyle ihraç edilmişti! Mahkeme kararı iptal etti

Okullardaki ilahiye muhtıra verilen Türkiye'den külliyede ilahi dinleten Türkiye'ye
Gündem Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı! Türkiye'den son dakika açıklaması
Gündem

Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı! Türkiye'den son dakika açıklaması

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı! Türkiye'den son dakika açıklaması

Karadeniz'de yeni gemi saldırısı düzenlendi. Gürcistan'a doğru ilerleyen MIDVOLGA-2 tankerine saldırı yapıldı. Saldırıyla ilgili Türkiye'den ilk açıklama geldi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir etmektedir." ifadelerine yer verildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23