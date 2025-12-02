Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı! Türkiye'den son dakika açıklaması
Karadeniz'de yeni gemi saldırısı düzenlendi. Gürcistan'a doğru ilerleyen MIDVOLGA-2 tankerine saldırı yapıldı. Saldırıyla ilgili Türkiye'den ilk açıklama geldi.
Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir etmektedir." ifadelerine yer verildi.