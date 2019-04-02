Karadeniz'de bereket yaşanıyor! 1,5 ton avlandı, kilosu 10 lira Sinop'ta kıyı balıkçılarının denize bıraktığı ağlara 1,5 ton kefal takıldı.

Sinop'ta denize açılan kıyı balıkçıları 1,5 ton kefal avladı. Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının artmasıyla kefal bereketi yaşanıyor. Sinop'ta kıyı balıkçılığı yapan Hakan Yurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kefallerin hava sıcaklıklarının artmasıyla kıyıya doğru göç etmeye başladığını söyledi. "Avlanmaya devam edeceğiz" Denize bıraktıkları ağlarına 1,5 ton balık takıldığını aktaran Yurt, "Hava şartlarının güzel gitmesi deniz suyu sıcaklığını da artırdı. Sıcak suyu seven kefal kıyıya doğru göç ediyor. Bizim de ağlarımıza 1,5 ton kefal takıldı. Çok bereketli bir avcılık oldu. Durgun giden sezonda yüzümüzü güldürdü. İnşallah bundan sonraki süreçte kefal avcılığı artarak devam edecek." dedi. Yurt, avladıkları balığı kilogramı 10 liradan satışa sunduklarını belirterek, "Ekmek paramızı çıkarmış olduk. Kıyı balıkçıları olarak avlanmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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