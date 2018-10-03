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Karadeniz'de ağlara takıldı! Oldukça nadir görülüyor

Sinop'ta denizde avlanan balıkçıların ağlarına, Karadeniz sularında nadir görülen mavi yengeç takıldı. Balıkçı tezgahında sergilenen mavi yengeç, rengi ve görüntüsü nedeniyle vatandaşların ilgisini çekti.

03 Ekim 2018 Çarşamba 13:31
Karadeniz'de ağlara takıldı! Oldukça nadir görülüyor

Karadeniz'de avlanan balıkçıların ağlarına, nadir görülen mavi yengeç takıldı.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Anabilim  Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mavi  yengeçlerin özellikle Uzak Doğu pazarında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Çoğunlukla Akdeniz ile Ege bölgelerinde rastlanılan mavi yengeçlerin  son yıllarda nadir de olsa Karadeniz'de ağlara takıldıklarını vurgulayan Prof.  Dr. Samsun, "Akdeniz ve Ege'ye has bu türün Karadeniz'de geliş sebebiyle ilgili  henüz bilimsel olarak bir çalışma yapılmadı ama küresel ısınmanın etkili  olabileceğini öngörüyoruz." dedi.

Prof. Dr. Samsun, söz konusu yengeç türünün, Karadeniz insanı  tarafından tüketilmediğine işaret ederek, "Aslında çok kıymetli bir türdür. Özel  olarak üretimi yapılan ülkeler var. Uzak Doğu pazarında önemli bir yere sahip."  ifadelerini kullandı.

"Bölge halkı tüketmiyor"

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer de mavi yengecin, palamut ağlarına takıldığını dile getirdi.

Yengeç hakkında bilgi sahibi olmalarına karşın insanların tüketmeye yaklaşmadıklarını anlatan Tuncer, "Bölgemiz insanı çok nadir olarak ağa takılan bir tür olduğundan tüketmiyor. Tezgaha bıraktık ama daha çok insanlar gelip fotoğraf çekiyorlar. Onlara çok ilginç geldi." diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 13:31
  1. Samsun
  2. Karadeniz
  3. Sinop
  4. Mavi yengeç

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