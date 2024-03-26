Karadeniz ve Doğu Akdeniz'e fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de fırtına; Güney Ege, Batı Akdeniz ve Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar beklendiğini belirtti.

Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Denizlerde hava şöyle olacağı öngörülüyor;

Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile sabah saatlerinde doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde geneli ile gece saatlerine kadar doğusu batı ve güneybatıdan 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren doğusu ile gece saatlerinde geneli güneyli yönlerden 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 2,5 ila 3,5 m; Görüş: Orta.

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağmurlu, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Ege: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde güneyi 6; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyi ile gece saatlerinde 4 ila 6, gece kuzeyi 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu kuvvetli olmak üzere doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6, sabah doğusu 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m yer yer 4,0 m, Görüş: Orta.

Van Gölü: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batısında kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf. (İLKHA)