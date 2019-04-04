0553 313 94 23

Karadeniz usulü kaftanlara yoğun ilgi

Gelinlerin düğün öncesinde düzenledikleri kına gecesi eğlencelerinde son zamanlarda moda haline gelen kaftanlar her bölgede olduğu gibi Rize’de de tercih edilmeye başlandı.

04 Nisan 2019 Perşembe 10:53
Karadeniz usulü kaftanlara yoğun ilgi

Gelinlerin düğün öncesinde düzenledikleri kına gecesi eğlencelerinde son zamanlarda moda haline gelen kaftanlar her bölgede olduğu gibi Rize’de de tercih edilmeye başlandı.


Gelinler evlenmeden önce evlerinde geçirdikleri son geceyi kutlamak için düzenledikleri kına gecesi eğlencelerinde üzerinde renk renk desenler bulunan kaftanlar giymeyi tercih ediyor. Geçmişten günümüze kadar kaftanlar orijinal halleri ile gelmeyi başarabildi. Kaftanlar, gelin tarafından önce kendi düğünlerinde gelinlik olarak sonrasında ise diğer düğünlerde elbise olarak giyilirdi. Genellikle üzerinde taşlı çiçekler, dallar ya da yapraklar motif olarak işlenen kaftanlar ayaklara kadar uzanır. İpekli, kadife ya da atlas kumaştan dikilebilen kaftan, Osmanlı döneminde genel olarak kırmızı olarak tercih edilse de son zamanlarda istenilen renklerde dikilmeye başlandı.


Kaftanın kullanım yeri Rize olunca ise kaftanlara keşan adı verilen Rize bezi dokumaları eklendi. Rize’ye özgü dokuma olan ve feretiko tezgâhlarında özenle emekle işlenen keşanlar, kına gecelerinin vazgeçilmez kıyafeti haline gelen kaftanları süslemeye başlayınca ortaya ilginç görüntüler de çıktı. Tesettürlü gelinler ise kaftanı giyerken gelin başına da orijinal keşanı tercih ediyor.


Keşanlı kaftanların fikir sahibi olan, Rize’de güzellik uzmanlığı ve organizasyon işi yapan 32 yaşındaki Zeynep Mutlu, aslında Karadeniz kültüründe yeri olmayan ama sonradan girmeye başlayan ve şimdiler de ise kına gecelerinde gelin adaylarının vazgeçilmezi olan kaftanı Karadeniz kültürü ile birleştirmek istediklerinde ortaya ‘Keşanlı kaftan’ çıktığını söyledi. Mutlu “Kına gecelerinde gelin adayları kaftan giymeyi tercih ediyor artık. Bizler de satışını yaptığımız kaftanları yöreyle bütünleştirmek adına bir çalışma yaparak, Keşanlı kaftanları tasarladık. Tasarımcılarımız kaftanların etekleri ve kollarını keşanla bütünleştirerek ortaya herkesin dikkatini çeken bu muhteşem kaftan çıktı” ifadelerini kullandı.


Keşanlı kaftanları ilk önce Karadeniz Bölgesi için tasarladıklarını fakat sosyal medya aracılığı ile diğer illerden de talep gelmeye başladığını dile getiren Mutlu “Keşanlı kaftanlarımızı Karadeniz gelinleri için tasarlandık. Ancak daha sonraları sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız paylaşımlarla kaftanlarımızı gören bölge dışındaki gelin adayları da yoğun ilgi gösterdi. Böylece aslında Karadeniz kültüründe yer almayan kaftan geleneği Keşanlı kaftanla yöre dışına taşınmış oldu. Tesettürlü gelinlerimize Keşanla türban yaptık. Kaftanla bütünlük sağlaması açısından Keşanlı türbanda iyi bir alternatif oldu. Tesettürlü gelinlerimiz kaftanımızı bu şekilde kullanmayı tercih ediyor” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 10:53
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serik Belediye Başkanı Aputkan mazbatasını aldı
    1. Serik Belediye Başkanı Aputkan..
    2. Sigarayla mücadele yoğunlaşacak
    3. Dünyanın robotları Samsun’da yarışacak
    4. GÜNCELLEME - Denizli'de yolcu otobüsü..
    5. İlk gün 6 saatlik toplantı
    6. Şarampole yuvarlanan araçtan sağ..
    7. Ticaret Bakanı Pekcan: "2019 yılının..
    8. İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı..
    9. Başbuğ Türkeş anılıyor
    10. Ticaret Bakanı Pekcan: "2018 yılının..
    11. Citroen'den nisan ayı kampanyası
    12. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet..
    13. ETÜ - TÜMSİAD İşbirliği protokolü..
    14. Milletvekili Fendoğlu, Türkeş’i andı
    15. Tüketicilere "icra faizi" uyarısı
    16. Ticaret Bakanı Pekcan: "2018 yılının..
    17. Eyüp Kahveci: "Kaybetmişliğim,..
    18. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Mart..
    19. Ticaret Bakanı Pekcan: "Mart ayında..
    20. Kanser belirtileri diğer hastalıklarla..
    21. ABD’den Venezuela’ya 400 milyon..
    22. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Mart..
    23. Türkiye ihracat rekoru kırdı
    24. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman..
    25. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı..
    26. Yeni Başkan Korkmaz, görevi resmen..
    27. Avrupa borsaları
    28. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019'un..
    29. 'Seçimi kazandım' deyip Anıtkabir'e,..
    30. Gençler yenilikçi fikirleriyle yarıştı
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması! Hem nalına hem de mıhına vuruyorlar
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması! Hem nalına hem de mıhına vuruyorlar
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İmamoğlu resmen şov yaptı!
    İmamoğlu resmen şov yaptı!

    Günün Karikatürü

    4 Nisan 2019
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    Destici'den Ankara ve İstanbul yorumu! "Cumhur İttifakı'nın partimizi dışlaması sonuçları etkiledi
    Destici'den Ankara ve İstanbul yorumu! "Cumhur İttifakı'nın partimizi dışlaması sonuçları etkiledi