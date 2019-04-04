Karadeniz usulü kaftanlara yoğun ilgi

Gelinlerin düğün öncesinde düzenledikleri kına gecesi eğlencelerinde son zamanlarda moda haline gelen kaftanlar her bölgede olduğu gibi Rize’de de tercih edilmeye başlandı.

Gelinler evlenmeden önce evlerinde geçirdikleri son geceyi kutlamak için düzenledikleri kına gecesi eğlencelerinde üzerinde renk renk desenler bulunan kaftanlar giymeyi tercih ediyor. Geçmişten günümüze kadar kaftanlar orijinal halleri ile gelmeyi başarabildi. Kaftanlar, gelin tarafından önce kendi düğünlerinde gelinlik olarak sonrasında ise diğer düğünlerde elbise olarak giyilirdi. Genellikle üzerinde taşlı çiçekler, dallar ya da yapraklar motif olarak işlenen kaftanlar ayaklara kadar uzanır. İpekli, kadife ya da atlas kumaştan dikilebilen kaftan, Osmanlı döneminde genel olarak kırmızı olarak tercih edilse de son zamanlarda istenilen renklerde dikilmeye başlandı.

Kaftanın kullanım yeri Rize olunca ise kaftanlara keşan adı verilen Rize bezi dokumaları eklendi. Rize’ye özgü dokuma olan ve feretiko tezgâhlarında özenle emekle işlenen keşanlar, kına gecelerinin vazgeçilmez kıyafeti haline gelen kaftanları süslemeye başlayınca ortaya ilginç görüntüler de çıktı. Tesettürlü gelinler ise kaftanı giyerken gelin başına da orijinal keşanı tercih ediyor.

Keşanlı kaftanların fikir sahibi olan, Rize’de güzellik uzmanlığı ve organizasyon işi yapan 32 yaşındaki Zeynep Mutlu, aslında Karadeniz kültüründe yeri olmayan ama sonradan girmeye başlayan ve şimdiler de ise kına gecelerinde gelin adaylarının vazgeçilmezi olan kaftanı Karadeniz kültürü ile birleştirmek istediklerinde ortaya ‘Keşanlı kaftan’ çıktığını söyledi. Mutlu “Kına gecelerinde gelin adayları kaftan giymeyi tercih ediyor artık. Bizler de satışını yaptığımız kaftanları yöreyle bütünleştirmek adına bir çalışma yaparak, Keşanlı kaftanları tasarladık. Tasarımcılarımız kaftanların etekleri ve kollarını keşanla bütünleştirerek ortaya herkesin dikkatini çeken bu muhteşem kaftan çıktı” ifadelerini kullandı.

Keşanlı kaftanları ilk önce Karadeniz Bölgesi için tasarladıklarını fakat sosyal medya aracılığı ile diğer illerden de talep gelmeye başladığını dile getiren Mutlu “Keşanlı kaftanlarımızı Karadeniz gelinleri için tasarlandık. Ancak daha sonraları sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız paylaşımlarla kaftanlarımızı gören bölge dışındaki gelin adayları da yoğun ilgi gösterdi. Böylece aslında Karadeniz kültüründe yer almayan kaftan geleneği Keşanlı kaftanla yöre dışına taşınmış oldu. Tesettürlü gelinlerimize Keşanla türban yaptık. Kaftanla bütünlük sağlaması açısından Keşanlı türbanda iyi bir alternatif oldu. Tesettürlü gelinlerimiz kaftanımızı bu şekilde kullanmayı tercih ediyor” dedi.