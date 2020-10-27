Karadeniz Teknik Üniversitesine 9 öğretim görevlisi alınacak
TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 9 öğretim görevlisi alınacak.
KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektörlük örgütü bünyesindeki Uzaktan Eğitim Merkezinde 3, İş Sağlığı ve Güvenliği, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Teknoloji Transfer Ofisi ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığında ise birer öğretim görevlisi görevlendirilecek.
Ayrıca Maçka Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Bölümü ile Trabzon Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümüne de birer öğretim görevlisi atanacak.
Kadrolara başvurular 9 Kasım'a kadar yapılabilecek.