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Karadeniz Teknik Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda Diş Hekimliği Fakültesi klinik bilimleri, Tıp Fakültesi dahili tıp bilimleri bölümünde görevlendirilmek üzere Dr öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Karadeniz Teknik Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:46
Karadeniz Teknik Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda Diş Hekimliği Fakültesi klinik bilimleri, Tıp Fakültesi dahili tıp bilimleri bölümünde görevlendirilmek üzere Dr öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Karadeniz Teknik Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve "Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir.

Başvuracak adaylar, dilekçelerinde başvurdukları kadroyu belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesinden oluşan evrağı bir takım, Ayrıca; özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyayı 4 takım halinde vereceklerdir.

Üniversitemiz “KTÜ Öğretim Üyeliğine ve Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nin 5. Maddesi (g) bendi uyarınca Tıp Fakültesi klinik birimleri ile Diş Hekimliği Fakültesinin klinik birimlerinde doktor öğretim üyesi kadrolarına yapılacak atamalarda ihtiyaç duyulduğu belirlenen Anabilim Dallarına (ilk atamada) “KTÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nin doktor öğretim üyesi ile ilgili şartları aranmayacaktır.

Başvuru dilekçeleri "www.ktu.edu.tr/personel-formlar" adresinden temin edilebilir.

KTÜ öğretim üyesi alımı için genel açıklamalar

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların YDS'den 65 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvurular Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün süre içerisinde KTÜ Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır.

"Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"ye Üniversitemiz www.ktu.edu.tr/personel web sayfasındaki mevzuat kısmından ulaşabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:46
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