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Ekonomi Karadeniz Teknik Üniversitesi 19 Araştırma Görevlisi alacak
Ekonomi

Karadeniz Teknik Üniversitesi 19 Araştırma Görevlisi alacak

Sakarya Üniversitesi, belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 13:31:00 -
Karadeniz Teknik Üniversitesi 19 Araştırma Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre başvurular   https://online.ktu.edu.tr/   adresinden 24.05.2021 tarihine kadar   elektronik   olarak   yapılacaktır.

BAŞVURU SİSTEMİNE EKLENECEK BELGELER

1- pdb.ktu.edu.tr adresinde formlar kısmında yer alan “İlan Başvuru Dilekçesi (Öğretim Görevlisi-Araştırma  Görevlisi)” doldurulmuş ve imzalanmış olarak. (ilan no mutlaka belirtilecektir)

2- Özgeçmiş.

3- Bir adet vesikalık fotoğraf.

4- Nüfus cüzdan fotokopisi.

5- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi.

6- Lisans transkript belgesi fotokopisi.

7- İlanda belirtilen alanda yüksek lisans veya doktora öğrencisi olduğunu gösterir öğrenci belgesi.

8- ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir)

9- Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği YÖK Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi)

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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