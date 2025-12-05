Karadeniz semalarında İHA hareketliliği! Rusya'nın Temryuk şehrindeki liman vuruldu
Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Temryuk kentinde yer alan liman Ukrayna İHA'ları tarafından vuruldu.
Rusya'nın Karadeniz'deki Temryuk şehrinde bulunan liman altyapısının, insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle hasar gördüğü bildirildi.
Rusya Acil Durum Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Temryuk'ta bulunan limanın İHA saldırısına maruz kaldığı belirtildi.
Saldırı nedeniyle liman altyapısında hasar meydana geldiğine ve yangın çıktığına işaret edilen açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan başka bir açıklamada da Ukrayna'ya ait 41 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından Rus bölgeleri üzerinde vurulduğu ifade edildi.
