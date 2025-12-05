  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Karadeniz semalarında İHA hareketliliği! Rusya'nın Temryuk şehrindeki liman vuruldu
Gündem

Karadeniz semalarında İHA hareketliliği! Rusya'nın Temryuk şehrindeki liman vuruldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Karadeniz semalarında İHA hareketliliği! Rusya'nın Temryuk şehrindeki liman vuruldu

Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Temryuk kentinde yer alan liman Ukrayna İHA'ları tarafından vuruldu.

Rusya'nın Karadeniz'deki Temryuk şehrinde bulunan liman altyapısının, insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle hasar gördüğü bildirildi.

Rusya Acil Durum Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Temryuk'ta bulunan limanın İHA saldırısına maruz kaldığı belirtildi.

Saldırı nedeniyle liman altyapısında hasar meydana geldiğine ve yangın çıktığına işaret edilen açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan başka bir açıklamada da Ukrayna'ya ait 41 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından Rus bölgeleri üzerinde vurulduğu ifade edildi.

 

Komşu’dan Japonlarla işbirliği! Türkiye SİHA'ları Yunanistan'ı korkuttu
Komşu’dan Japonlarla işbirliği! Türkiye SİHA'ları Yunanistan'ı korkuttu

Dünya

Komşu’dan Japonlarla işbirliği! Türkiye SİHA'ları Yunanistan'ı korkuttu

ASELSAN tarafından geliştirildi! Yerli mobil dijital röntgen cihazı saniyeler içinde raporlama yapıyor
ASELSAN tarafından geliştirildi! Yerli mobil dijital röntgen cihazı saniyeler içinde raporlama yapıyor

Teknoloji

ASELSAN tarafından geliştirildi! Yerli mobil dijital röntgen cihazı saniyeler içinde raporlama yapıyor

Zerdeçallı su tarifi: Zerdeçal suyu içmenin 9 muhteşem faydası
Zerdeçallı su tarifi: Zerdeçal suyu içmenin 9 muhteşem faydası

Kadın - Aile

Zerdeçallı su tarifi: Zerdeçal suyu içmenin 9 muhteşem faydası

Gazze'deki saldırılara katılan İsrail askeri intihar etti: Ordu içinde psikolojik kriz büyüyor
Gazze'deki saldırılara katılan İsrail askeri intihar etti: Ordu içinde psikolojik kriz büyüyor

Dünya

Gazze'deki saldırılara katılan İsrail askeri intihar etti: Ordu içinde psikolojik kriz büyüyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23