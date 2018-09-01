Karadeniz Sahil Yolu'nda korkunç kaza! 3 ölü

Karadeniz Sahil Yolu'nda korkunç bir trafik kazası meydana geld Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Giresun-Trabzon istikameti Tirebolu ilçesi Bada köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tirebolu ilçesi Bada köyü mevkinde S.İ. idaresindeki 61 SD 624 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metre boyunca takla attıktan sonra yol kenarındaki menfeze çarparak durabildi. Kazada araç içinde sıkışan yolcuları Görele Belediyesine bağlı İtfaiye ekipleri çıkardı. Yaralı çıkartılan Ş.A. ambulansla hastaneye sevk edilirken, araçta bulunan Azerbaycan nüfusuna kayıtlı R.A., İ.T. ve araç sürücüsü S.İ. hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.