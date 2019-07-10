Karadeniz Off-Road Kupası, Rize'de yapılacak - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek 2. ayak yarışı, 14 Temmuz'da Ardeşen ilçesinde gerçekleştirilecek



ANKARA (AA) - ​Karadeniz Off-Road Kupası'nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2. ayak yarışı, 14 Temmuz Pazar günü, Rize'nin Ardeşen ilçesinde yapılacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ardeşen Off-Road Spor Kulübü tarafından ​Fırtına Vadisi'nde gerçekleştirilecek etkinlik; Rize Valiliği, Ardeşen Kaymakamlığı, Ardeşen Belediyesi, Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenecek. Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Rusya'dan ekipler katılacak. İkinci ayak organizasyonu 13 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00'de Ardeşen ilçe merkezindeki seremoniyle başlayacak. İkinci ayak yarışında sporcular 14 Temmuz Pazar günü saat 11.00 de start alacak. Yarış, Ömer Halisdemir adı verilen 5 bin 70 metrelik etabın 3 kez geçilmesinin ardından saat 15.00'te sona erecek.





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