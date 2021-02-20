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Yaşam Karadeniz mutasyonu mu çıktı? Karadeniz mutasyonu nedir?
Yaşam

Karadeniz mutasyonu mu çıktı? Karadeniz mutasyonu nedir?

Karadeniz mutasyonu gündemde merak edilen konulardan biri oldu. Doğu Karadeniz'de artan vaka sayıları mutasyon ihtimalinin artması nedeniyle endişeye neden oldu. Karadeniz mutasyonu mu çıktı? sorusu merak ediliyor. Karadeniz mutasyonu nedir? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-02-20 23:27:00 -
Karadeniz mutasyonu mu çıktı? Karadeniz mutasyonu nedir?

Türkiye'de görülen Corona virüs vakaları artık haftalık olarak il il açıklanıyor ve bu vaka haritası aslında illerin karnesi olarak değerlendirilyor. Vaka sayısı düşen illerde kısıtlamaların gözden geçirilmesi ve bölgesel kararlar alınması söz konusu... Bu haftanın haritası Karadeniz Bölgesi için alarm veriyor. 5 Karadeniz ilinde vaka sayıları artıyor. Profesör Doktor Zafer Kurugöl, "Bir Karadeniz mutasyonu hatta Trabzon, Rize varyantları ortaya çıkabilir" diyor.

Karadeniz mutasyonu nedir?

Profesör Doktor Zafer Kurugöl Karadeniz Bölgesi'ndeki vaka artışının mutasyonlara neden olabileceğini söyleyerek "Vaka sayılarının yüksek olduğu Karadeniz mutasyonu ortaya çıkabilir. Bu mutasyonlar çok hızlı yayılan mutant olabileceği gibi aşı direncine de neden olabilir. Hatta daha öldücü de olabilir." şeklinde konuştu. 

Karadeniz'deki 5 ilde görülen yüksek vaka sayılarının nedeni mutant virüs mü?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Sürecin başından itibaren mutasyonlu virüs dünyada görüldü. Türkiye'ye özgü hastalık yapıcı düzeyde, İngiltere, Güney Afrika, Brezilya varyantı gibi bir mutasyonun varlığından söz etmek mümkün değil. Ancak şu an olmaması bundan sonra da olmayacağı anlamına gelmiyor.” dedi.

İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Mutasyon ile biz aralık-ocak ayında tanıştık bilimsel veri ile gelenlerle beraber. Önlemlerimizi aldık. Her şeye rağmen Türkiye'de de görüldü, sonra yine önlemlerimizi değiştirdik. Bu sefer mutant virüsler birbirleriyle ilişkiye girmesin diye, mutant virüs taşıyan biri ile mutant virüs taşımayan bir kişiyi yeni rehber güncellemesi ile aynı odada yatırmak kısmından da ayrıştırma gerçekleştirdik. Bundaki amaç iki farklı virüsün gelip mutasyon oluşturmasını önlemekti. Bunların hepsi aslında koruyucu önlemler. Fakat şu an için Karadeniz Bölgesi'nde vaka sayıları yüksek veya Doğu Anadolu'da vaka sayıları yüksek bunun nedeni mutant virüs demek için elimizde yeterli kanıt yok.

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