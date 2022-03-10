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Ekonomi Karadeniz gazını karaya ulaştıracak ünitenin ilk kaynağı yapıldı
Ekonomi

Karadeniz gazını karaya ulaştıracak ünitenin ilk kaynağı yapıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında keşfedilen doğal gazı karaya ulaştıracak ünitenin ilk kaynağının yapıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 14:23:00 -
Karadeniz gazını karaya ulaştıracak ünitenin ilk kaynağı yapıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in şu ifadelerine yer verildi:

"9 Mart 2022, Sakarya Gaz Sahası geliştirme projesi kapsamında Faz-1 evresi için yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir aşamasındayız. Sakarya Gaz Sahası'nda deniz tabanındaki tesislere ulaşıp, gazı deniz tabanından karaya getirecek olan ünitenin, karaya indirilecek ilk ünitesinin kaynağının yapıldığı gün bugün. Çok önemli bir projenin ilk adımı olarak son derece önemli bir aşama. Milletimiz, kurumumuz ve devletimiz adına hayırlı uğurlu olsun."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıklamıştı. Söz konusu keşif, Türkiye'nin tarihindeki en büyük gaz keşfi olarak kayıtlara geçmişti.

Erdoğan, 17 Ekim 2020'de ise Tuna-1 kuyusunda saptanan 85 milyar metreküplük rezervle toplam rezerv miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığını bildirmişti.

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