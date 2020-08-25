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Ekonomi Karadeniz gazı Türkiye'nin elini güçlendirecek! Dikkat çeken Rusya ve İran hamlesi
Ekonomi

Karadeniz gazı Türkiye'nin elini güçlendirecek! Dikkat çeken Rusya ve İran hamlesi

Pandemi süresince gaz ihtiyacı azalan Türkiye, İran ve Rusya’dan gaz alımını azaltıp Azerbaycan gibi ucuz spot piyasaları tercih etmeye başladı. Karadeniz’de bulunan 320 milyar metreküplük rezerv ile Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı önemli ölçüde alçalacak ve uluslararası arenada eli güçlenecek.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 07:16:00 - 2020-08-25 07:28:35
Karadeniz gazı Türkiye'nin elini güçlendirecek! Dikkat çeken Rusya ve İran hamlesi

Karadeniz’de tarihinin en büyük keşfini gerçekleştiren Türkiye bulduğu 320 milyar metreküplük gazı 2023’te kullanıma almaya hazırlanıyor. Bulunan gazın ylıık 45-50 milyar metreküp doğal gaz ihtiyacı olan  Türkiye’nin dışa bağımlı olmadan 8-9 yıllık ihtiyacını karşılayabileceği düşünülüyor. Gazı kullanıma sunulmasıyla Türkiye’nin hangi ülkelerden doğal gaz alımını kısacağı merak ediliyor.

Türkiye koronavirüsün patlat vermesiyle başlayan pandemi sürecinde bu yılın ilk 6 aylık diliminde Rusya ve İran’dan gaz alımını önemli ölçüde azaltıp 5 milyar 444 milyon 99 bin metreküple Azerbaycan’a ağırlık verdi. Kardeş ülkeden alınan gaz miktarı geçen yıla göre yüzde 23,4 arttı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan elde edilen verileri ışığında Türkiye’nin toplam doğal gaz ithalatı 2020 yılının ocak-haziran diliminde 2019’un aynı dönemine göre yüzde 3,5 azalarak 22 milyar 483 milyon 46 bin metreküpe gerilediği görüldü.

Azerbaycan’dan alınan gaz miltarı artarken Rusya ve İran’dan alımlar ise aynı zaman diliminde azaldı. Geçen yıl en fazla gaz ithal edilen ülke olan Rusya’dan 2020 yılının ilk yarısında alınan gaz miktarı yüzde 41,5 düşüşle 4 milyar 678 milyon 66 bin metreküp oldu.

Aynı azalış İran’dan alınan gazda da gözlemlendi. Pandemi sürecinde İran’dan alınan gaz yüzde 46 azalarak 2 milyar 29 milyon metreküp seviyesine geriledi.

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