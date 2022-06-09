Karadeniz gazı için tarih açıklandı

BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, Karadeniz’den çıkarılan doğalgazın 6 Kasım’da alınacağını, Tuz Gölü’nde ise depolamanın 15 milyar metreküpe çıkarılma kapasitesi belirlediklerini açıkladı.

Enerji fiyatlarında yakın zamanda bir düşüş beklemediklerini belirten Özcan, TBMM’de özetle şunları söyledi:

- “Tuz Gölü ciddi bir depolama kapasitesi sağladı. Bugün itibarıyla 1 milyar metreküpü aşmış durumdayız. 2023 yılı hedefimiz, 5.4 milyar metreküp. Tuz Gölü bölgesinde depolama kapasitemizi 15 milyar metreküplere kadar çıkaracağımız çok ciddi bir jeolojik çalışmanın müjdeli haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Düşüş beklemiyoruz.

- (Karadeniz gazı) 6 Kasım itibariyle biz burada altyapılarımızı tamamlayıp doğal gazı alabilecek hale gelmiş olacağız. Altyapımız yaklaşık 50 milyon metreküp günlük kapasite. Bu ne demek? Yani 18 ila 20 milyar metreküp yıllık bir kapasiteyi taşıyabileceğimiz altyapı oluşturuyoruz.

- (Doğalgazda) Sanayi tüketimimizde yüzde 13’lük, konut tüketimimizde de yüzde 9’luk bir artış öngörüyoruz. Son iki yıl enerji sektörünün tarihinde görmemiş olduğu yıllar. O kadar enteresan problemlerle karşı karşıya kaldık ki buna sektörde ‘kusursuz fırtına’ diyoruz.

- (Enerji fiyatları) Projeksiyonlarda düşüş eğilimi olsa bile böyle bir düşüşü çok beklemiyoruz. Özellikle iki senelik periyotta.