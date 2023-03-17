Karadeniz fayında vakit kaybetmeyin! Son dakika deprem üretme potansiyeline sahip: İşte o bölgeler kritik

Karadeniz fayında son dakika! Deprem üretebilir açıklaması geldi işte o bölgeler kritik

Türkiye'de gerçekleşen iki büyük afet sonrası Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü profesörü Hakan Karslı açıklama yaptı. Depremle ilgili yapılan açıklamalar ve önlemlerde Karadeniz bölgesiyle ilgili herhangi bir gelişme olmazken profesör Hakan Karslı, “Her ne kadar çok daha sık aralıklarla ve daha büyük depremler üreten Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fayları gibi etkin olmasa da, Karadeniz fayı da geçtiği her yerde 1968 yılında Bartın’da olduğu gibi 6.6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip” dedi.

Türkiye'yi etkisi altına alan ve vatandaşların yaşantılarının 360 derece değiştiği büyük felaket sonrası Karadeniz'de de depremim hissedilmesi ile beraber bölgede deprem riskleri de gündeme gelmye başladı. Bu konular ile ilgili de, Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Karslı, ‘Karadeniz Fay Hattı’na dikkat çekerek, “Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda oluşan depremler bizim bölgemizi etkileyebilir ama doğrudan depremin odak noktası olmayacağı için gerçekleştiği bölge kadar etkisi olmayacaktır. Ancak bir de unutulan Karadeniz Fayı var. Çok fazla dile getirilmeyen bir fay. Artvin Hopa, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop ve Bartın açıklarına uzanan bir fay ve Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu faylarından farklı bir sistemle çalışıyor. Ters fay dediğimiz bir sistem, güneye eğimli bir fay. Peki, bu fay aktif mi? Bu tartışılıyor ama her ne kadar Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fayları kadar çok aktif ve üretken olmasa da deprem üretme potansiyeline sahip” diye konuştu.

Aktif fay tanımını da gerçekleştiren Prof. Dr. Karslı, “Şöyle bir tanım kullanıyoruz; Son 10 bin yıl içerisinde herhangi bir şekilde hareketlenmiş olan faya aktif fay diyoruz. Biz sağlıklı deprem kayıtlarımızı iki binli yıllardan sonra almaya başladık. Ondan öncesine ait çok iyi kayıtlarımız yok. Bu durum, aktif fayın tanımı da dikkate alındığında bize şunu gösteriyor; her ne kadar çok daha sık aralıklarla ve daha büyük depremler üreten Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fayları gibi etkin olmasa da Karadeniz fayı da geçtiği her yerde 1968 yılında Bartın’da olduğu gibi 6.6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahiptir demektir” ifadelerini kullandı.



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