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Tarım Karadeniz Ereğli’de Osmanlı çileğinin hasadı başladı
Tarım

Karadeniz Ereğli’de Osmanlı çileğinin hasadı başladı

Yeniakit Publisher
2023-05-31 16:44:00 -
Karadeniz Ereğli’de Osmanlı çileğinin hasadı başladı

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 1800’lü yıllarda İstanbul’dan getirilen tohumlarla yetiştiriciliğine başlanan Osmanlı çileği tezgâhlarda yerini almaya başladı.

İstanbul’dan tohumu ilçeye getirilen ve yöreye uyum sağlamasıyla üretimine devam edilen ürünün hasadına hız verildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendisi Ali Ercan, Osmanlı çileği tohumunun 1800’lü yıllarda İstanbul-Arnavutköy’de yetiştirildiğinin bilindiğini ve bu asrın sonuna doğru da ilçeye getirildiğini anlattı.

5-6 dekarda üretim

Ercan, yetiştirme oranı 1960’lı yıllardan sonra azalan meyvenin 1990’lı yıllarda tekrar yerel katkılarla üretilmeye başladığını aktardı. Pembeliği, aroması ve kokusunun diğer çilek türlerinden ayıran en önemli özelliği olduğunu belirtti. İlçede 5-6 dekarlık alanda üretim yapıldığını ifade eden Ercan, dekar başına ortalama 500 kilogram verim alınlığına dikkat çekti. Bu yıl 2 bin 500 kilogram rekolte beklendiğine işaret etti. Ercan, coğrafi işaret almak için 2019’da başlatılan tescil başvurusunun 5 Temmuz 2021’de onaylandığını da sözlerine ekledi.

Karadeniz Ereğli Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticileri Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya, üretimi yeniden canlandırma adına çalmadık kapı bırakmadıklarını dile getirdi. Çetinkaya, “Bugün Osmanlı çileğinin adından söz edebiliyorsak ve bunu ekonomiye katmaya çalışıyorsak, bu kuruluşun etkileri büyüktür” diye ekledi.

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