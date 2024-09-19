Karadeniz ekibi döktürüyor!

EMİRCAN KIŞLACIK- Süper Lig'de fırtınalar gibi esen Karadeniz ekibi Samsunspor, ligin flaş ekibi Başakşehir'i de eli boş göndererek çıkışını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Samsunspor, sahasında karşılaştığı RAMS Başakşehir’i 2-0’lık skorla yendi. Bu sezonun flaş ekibi olarak dikkat çeken Samsunspor, kısıtlı bütçesine rağmen ilk 5 haftada 3 galibiyet almayı başardı.

Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Samsunspor, sahasında ağırladığı Başakşehir'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etmeyi başardı ve çıkışını sürdürdü. Bu sezon ilk yenilgisini alan Başakşehir, Samsunspor'a karşı direnemedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Rams Başakşehir maçını kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Güçlü bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Thomas Reis, "Çok iyi bir maç oynandı. 2 takım da iyi mücadele verdi. Son dakikaya kadar disiplinli olmaya çalıştık. İlk 15 dakikada biraz sıkıntılar yaşadık. Taktiksel değişiklikler yaptık ve ilk 15’den sonra daha iyi oynadık. Devre arasından sonra disiplinli oynamaya devam edeceğimizi söyledim. Kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftarımız önünde ilk galibiyetimizi aldığımız için de mutluyuz. Umarım taraftarımız da çok mutludur" dedi.