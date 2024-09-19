  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Narin cinayetinde son dakika gelişmesi! Kayıp 18 dakikanın sırrı ortaya çıktı

Türkiye'nin kasası para doldu: Tam 348 milyar dolar!

Petrolden ve altından pahalı bir kriz! Ruslar duyurdu: Türkiye ile İran orayı paylaşabilecek mi?

Çağrı cihazı patlamalarının ardından: Cep telefonları güvenli mi?

Ekrem İmamoğlu'ndan Şenol Güneş'e 'siyasi' tavır! Türkiye bu olayı konuşuyor! Trabzonlular 'kıyamet alameti' diyerek duyurdu

Bir Alman Yahudisi Cumhuriyetin temel niteliklerini Anayasa’ya böyle geçirdi! Bu haber CHP’nin 6 okunun Anayasa’ya sokuluş hikayesidir

Herkes panikte, bu kez deprem değil: Süper Lig devi için olay karar! Galatasaray'da kimler silahların hedefi oldular?

Fenerbahçe’ye kafa tutan Galatasaray şokta! Gündeme oturdu: Türkiye bu olayı konuşuyor! Büyük krizi söylediler…

Türkiye bu olayı konuşuyor! Cübbeli Ahmet Hoca 'kıyamet alameti' diyerek duyurdu

İsrail’in katlettiği çocukları mı görüştünüz yoksa enselenen PKK’lıları mı? İnsan hakları örgütüyle görüşen CHP heyetine bak
Spor Karadeniz ekibi döktürüyor!
Spor

Karadeniz ekibi döktürüyor!

Yeniakit Publisher
2024-09-19 13:11:00 -
Karadeniz ekibi döktürüyor!

EMİRCAN KIŞLACIK- Süper Lig'de fırtınalar gibi esen Karadeniz ekibi Samsunspor, ligin flaş ekibi Başakşehir'i de eli boş göndererek çıkışını sürdürdü.

EMİRCAN KIŞLACIK- Süper Lig'de fırtınalar gibi esen Karadeniz ekibi Samsunspor, ligin flaş ekibi Başakşehir'i de eli boş göndererek çıkışını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Samsunspor, sahasında karşılaştığı RAMS Başakşehir’i 2-0’lık skorla yendi. Bu sezonun flaş ekibi olarak dikkat çeken Samsunspor, kısıtlı bütçesine rağmen ilk 5 haftada 3 galibiyet almayı başardı.

Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Samsunspor, sahasında ağırladığı Başakşehir'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etmeyi başardı ve çıkışını sürdürdü. Bu sezon ilk yenilgisini alan Başakşehir, Samsunspor'a karşı direnemedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Rams Başakşehir maçını kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Güçlü bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Thomas Reis, "Çok iyi bir maç oynandı. 2 takım da iyi mücadele verdi. Son dakikaya kadar disiplinli olmaya çalıştık. İlk 15 dakikada biraz sıkıntılar yaşadık. Taktiksel değişiklikler yaptık ve ilk 15’den sonra daha iyi oynadık. Devre arasından sonra disiplinli oynamaya devam edeceğimizi söyledim. Kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftarımız önünde ilk galibiyetimizi aldığımız için de mutluyuz. Umarım taraftarımız da çok mutludur" dedi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23