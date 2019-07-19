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Karadeniz Bölgesi’nin ihracat yükünü Trabzon çekiyor

2019 yılı ilk yarısında toplam 18 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesi’nden 2 Milyar 22 Milyon 659 bin 843 dolar tutarında ihracat gerçekleşirken, toplam gerçekleştirilen ihracatın yüzde 25’ine tekabül eden 508 Milyon 148 Bin 482 dolarlık kısmı tek başına Trabzon ili tarafından gerçekleştirildi.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:54
Karadeniz Bölgesi’nin ihracat yükünü Trabzon çekiyor

2019 yılı ilk yarısında toplam 18 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesi’nden 2 Milyar 22 Milyon 659 bin 843 dolar tutarında ihracat gerçekleşirken, toplam gerçekleştirilen ihracatın yüzde 25’ine tekabül eden 508 Milyon 148 Bin 482 dolarlık kısmı tek başına Trabzon ili tarafından gerçekleştirildi.


Trabzon’u ikinci sırada Samsun ve üçüncü sırada ise Zonguldak illeri izledi. 2019 yılı 6 aylık döneminde Karadeniz Bölgesi’nden gerçekleşen toplam ihracatta bir önceki yıla göre miktarda yüzde 25 ve değerde de yüzde 12 oranında artış yaşandı. Karadeniz Bölgesi alt bölge birimi olarak TR90 Doğu Karadeniz Bölgesi’nden gerçekleştirilen toplam 856 Milyon 588 Bin 609 ABD Dolarlık ihracatın ise yüzde 60’ı yine Trabzon ili tarafından gerçekleştirildi.


Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği(DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yılın ilk yarısında ülkemizden gerçekleşen ihracatın iller bazında sıralamasında Trabzon ilinin en fazla ihracat gerçekleştiren 17. il olduğuna vurgu yaptı. Gerek ihracatçı sayısı ve gerekse ihracat yapan ülke çeşitliliği açısından da Trabzon ilinin bölge illeri içinde birinci sırada yer aldığını kaydeden Kalyoncu “Trabzon son yıllarda ihracat yapılan ülke çeşitliliğinin arttırarak dünyanın tüm kıtalarına ihracat yapmaktadır” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:54
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