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Yerel

Karadeniz bölgesine sızmayı kolay sandılar! 3 terörist böyle engellendi

İçişleri Bakanlığı, Erzurum'da dün başlatılan operasyonla 1 teröristin yok edildiği, bugün ise 2 teröristin sağ olarak ele geçirildiğini açıkladı. Böylece, terör örgütü üyelerinin Karadeniz Bölgesine sızma girişimi engellenmiş oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 12:31:00 -
Karadeniz bölgesine sızmayı kolay sandılar! 3 terörist böyle engellendi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Erzurum Şenkaya’da, 3 örgüt mensubunun tespit edilmesi üzerine, İl Jandarma Komutanlığınca dün operasyon başlatılmış, çıkan çatışmada Hejar kod adlı Halis Eroğlu etkisiz hale getirilmişti

Devam eden operasyonda sıkıştırılan 2 terörist, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 3 kişilik terörist grubun Karadeniz Bölgesine sızma girişiminde olduğu, operasyonla bunun engellendiği tespit edildi.

Teröristlerle birlikte, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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