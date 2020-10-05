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Aktüel Karadeniz Bölgesi'nde 7 ilde sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Aktüel

Karadeniz Bölgesi'nde 7 ilde sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Yeniakit Publisher
2020-10-05 17:34:35 -
Karadeniz Bölgesi'nde 7 ilde sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak

KASTAMONU (AA) - Kastamonu, Çorum, Samsun, Sinop, Ordu, Tokat ve Amasya'da sıcaklığın 4 ila 7 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının yarından itibaren Kastamonu, Çorum, Samsun, Sinop, Ordu, Tokat ve Amasya'da mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi.

Sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bölgemizde yüksek sıcaklıklardan dolayı orman yangın riski de artacağından, kamp ve piknik ateşinin kontrol altına alınması ve söndürülmesi, izmaritlerin atılmaması önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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