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Gündem Karadeniz Akdeniz projesinde sona gelindi
Gündem

Karadeniz Akdeniz projesinde sona gelindi

Karadeniz’i; İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz’e bağlayacak asrın projesinin yüzde 98'lik kısmı tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 17:16:00 - 2021-04-03 17:25:55

Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen ve II. Abdülhamid Han zamanında da projesi çizilen, Karadeniz-Akdeniz Yolu’nda çalışmalar neredeyse tamamlandı.

Bu yıl açılması hedefleniyor

Dolaylı olarak yaklaşık 50 ili ilgilendiren asrın projesinin %98’lik kısmı tamamlandı. Ticari olarak hem Ordu’ya hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak olan 600 kilometrelik yolun bu yıl içerisinde açılması hedefleniyor.

Karadeniz’i; İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz’e bağlayan yolun toplam maliyeti ise 1 milyar liranın üzerinde.

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Yorumlar

Naci Dayı

Abdülhamid niğde hava alanını kurdu biz ne yaptık işimize geleni abdülhamid'e alet ettik. Ayıp ayıp.
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Naci Dayı

Aynı Abdülhamid'in yaptığını yapıyoruz hataları da dahil.  
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