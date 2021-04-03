Karadeniz Akdeniz projesinde sona gelindi

Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen ve II. Abdülhamid Han zamanında da projesi çizilen, Karadeniz-Akdeniz Yolu’nda çalışmalar neredeyse tamamlandı.

Bu yıl açılması hedefleniyor

Dolaylı olarak yaklaşık 50 ili ilgilendiren asrın projesinin %98’lik kısmı tamamlandı. Ticari olarak hem Ordu’ya hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak olan 600 kilometrelik yolun bu yıl içerisinde açılması hedefleniyor.

Karadeniz’i; İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz’e bağlayan yolun toplam maliyeti ise 1 milyar liranın üzerinde.