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Karadayı örnek oldu tedbirler kalkıyor

Türkiye tarihine kara bir leke olarak kaydedilen 28 Şubat darbesi, darbeyi yapanların yargılanmasına ilişkin alınan kararlarla da tarihe geçiyor.Tarihe "Post modern darbe" olarak geçen 28 Şubat davasının 1 numaralı sanığı dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 12:37
Karadayı örnek oldu tedbirler kalkıyor

Türkiye tarihine kara bir leke olarak kaydedilen 28 Şubat darbesi, darbeyi yapanların yargılanmasına ilişkin alınan kararlarla da tarihe geçiyor.  Tarihe "Post modern darbe" olarak geçen 28 Şubat davasının 1 numaralı sanığı dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı nüks rektum kanseri tanısıyla 25 Haziran 2018 tarihinde hastaneye yatırıldığını ve ameliyat edildiğini belirterek, “Halen günlük pansuman ihtiyacı, sık aralıklı kan tahlili ile elektrolit değeri bakılması gerektiği” sebebiyle adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi. Mahkeme başvuru sonrası adli kontrol kararını kaldırdı. Bu uygulama davanın diğer sanıklarını da harekete geçirerek birer birer adli kontrol kararının kaldırılması için mahkemeye dilekçe verilmeye başlandı. Dönemin Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanı emekli hava pilot Korgeneral Vural Avar da sağlık sorunları gerekçesiyle mahkemeye adli kontrolün kaldırılması için müracaat etti.

Mahkeme sanık Vural’ın hastane raporunda yer alan, bilgilere istinaden, “Her ayın 1. gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermek suretiyle adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına” karar verdi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 12:37
  1. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı

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