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Karadavi'nin kızı hakkında flaş gelişme

Dünya Müslüman Alimler Birliği eski Başkanı Yusuf el-Karadavi’nin kızı Ala el-Karadavi hakkında şartlı tahliye kararı verildi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 09:10
Karadavi'nin kızı hakkında flaş gelişme

Dünya Müslüman Alimler Birliği eski Başkanı Yusuf el-Karadavi’nin kızı Ala el-Karadavi iki yıl Mısır'da hapiste kaldıktan sonra tahliye edildi.

AA muhabirine açıklama yapan Ala el-Karadavi'nin avukatı Ahmed Madi, Kahire Ceza Mahkemesi'nin Karadavi hakkında şartlı tahliye kararı verdiğini, eşi Husam Halef'in duruşmasının ise ertelendiğini söyledi.

İki yıldır gözaltında tutulan Karadavi ve eşinin serbest bırakılmaları yönünde talepte bulunduklarını söyleyen Madi, savcılığın karara itiraz etme hakkının bulunduğunu hatırlattı.

Mısır yasalarına göre normal şartlarda gözaltı süresi 45'er gün uzatılarak iki yıla kadar çıkarılabiliyor.

Ancak 2013 yılında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, mahkemelere bu süreyi aşma hakkı tanımış ve söz konusu kararname insan hakları örgütleri tarafından eleştirilmişti.

Aye Karadavi'den açıklama

Sosyal medya hesabı Facebook üzerinden bir video görüntüsü paylaşan Ala el-Karadavi'nin kızı Aye, anne ve babasının 2 yıl gözaltında tutulduklarını ve haklarında herhangi bir suçlama yapılmadığı ve dava açılmadığını ifade etti.

Aye, anne ve babasının yakında özgürlüklerine kavuşacaklarını umut ve temenni ettiğini belirtti.

Ne olmuştu?

Ala Karadavi ve eşi Husam Halef Temmuz 2017'de Mısır'ın kuzeyindeki Sahil eş-Şemali bölgesindeki evlerinde gözaltına alınmış, Karadavi 300 gün boyunca hücrede tutulmuş ve ailesi ile görüşmesine izin verilmemişti.

Uluslararası Af Örgütü tarafından Ala el-Karadavi ile ilgili yapılan açıklamada, "kendisine uygulananların uluslararası normlara göre işkence olarak kabul edildiği" belirtilmişti.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 09:10
  1. Aye Karadavi
  2. Yusuf el-Karadavi

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  • ihsanihsan25 dk önce
    zalim sis allah belanı versin

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