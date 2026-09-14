Karadağlı Müslümanların asırlarca koruduğu Mushaf'ın tıpkıbasımı Türkiye'de tamamlandı

Karadağlı Müslümanların asırlar boyunca koruduğu Taşlıcalı Hüseyin Paşa Camii Mushaf-ı Şerifi'nin tıpkıbasımı tamamlandı; eser önümüzdeki günlerde Karadağ'a ulaştırılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çalışmanın Karadağ İslam Birliği'nin talebi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yürütüldüğünü duyurdu.

Eserin ilk nüshası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi. Mushaf'ı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Karadağ İslam Birliği'nin organizasyonuyla Karadağ'a ulaştıracak.

Ersoy paylaşımında, "Karadağ İslam Birliğinin talebi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, tarihi Taşlıcalı Hüseyin Paşa Camii Mushaf-ı Şerifi'nin tıpkıbasımını tamamladık" ifadelerini kullandı.

Taşlıcalı Hüseyin Paşa 16. yüzyılda camiye vakfetti

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) uzmanları eseri, 14. yüzyıla ait bir Memluk mushafı olarak tanımlıyor. Mushaf'ı 16. yüzyılın ikinci yarısında Taşlıcalı Hüseyin Paşa, adını taşıyan camiye vakfetti.

Balkan uzmanı Machiel Kiel'e göre eser, İslam hat sanatının ve kitap yazımının Balkanlar'daki en güzel örnekleri arasında yer alıyor. Karadağlı Müslümanlar mushafı savaşlara, baskılara ve göçlere rağmen nesilden nesle aktararak günümüze taşıdı.

Restorasyon TÜYEK'te, baskı İstanbul Valiliği'nde

Eserin restorasyonunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla TÜYEK üstlendi. Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığı mushafı dijitalleştirerek baskıya hazırladı; tıpkıbasımı ise TÜYEK'in koordinasyonunda İstanbul Valiliği yaptı.

Bakan Ersoy, tarihi mirasa sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu. Çalışmaya rehberlik eden TÜYEK Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığı İlim Heyeti Başkanı Mehmet Emin Maşalı ile İlim Heyeti üyeleri Hattat Mehmet Özçay ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Şahin'e, baskı maliyetlerini üstlenen İstanbul Valisi Davut Gül'e, süreci yakından takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya'ya ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ersoy, eserin korunmasına katkı sağlayanları "Taşlıcalı Hüseyin Paşa'yı ve bu emaneti günümüze ulaştıranları rahmetle ve şükranla anıyorum" sözleriyle andı.