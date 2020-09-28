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Aktüel Karadağ'ın bazı şehirlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Aktüel

Karadağ'ın bazı şehirlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle Niksic, Berane ve Andrijevici şehirlerinde bu geceden itibaren 22.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 12:05:07 -
Karadağ'ın bazı şehirlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak

PODGORİCA (AA) - Balkan ülkesi Karadağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son günlerde artması üzerine bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Yeni tedbirler kapsamında Niksic, Berane ve Andrijevici şehirlerinde bu geceden itibaren 22.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Avrupa'da virüsün en son tespit edildiği ülke olan ve mayıs ayında aktif vaka sayısını sıfıra indiren Karadağ'da son haftalarda Kovid-19 vakaları önemli ölçüde artıyor.

Karadağ Salgın Hastalıklar Ulusal Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamada, son dönemdeki artışın önüne geçmek için yerel bazda bazı tedbirlerin alındığı bildirildi.

Vakaların yoğun olduğu Niksic, Berane ve Andrijevici'de bu geceden itibaren 22.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkmak yasaklanırken, hizmet sektöründeki mekanlarında da 22.00 itibariyle kapatılacağı belirtildi.

Aktif vakaların 400'ün altında olduğu şehirlerde şimdilik yeni tedbirler alınmayacağı ifade edilirken, her iki haftada bir tedbirlerin ve şehirlerin güncelleneceği kaydedildi.

Mayıs ayında aktif vaka sayısının sıfıra indiği Karadağ'da şu an 3 bin 700'e yakın aktif vaka bulunuyor. 620 bin civarında nüfusa sahip ülkede Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 160 kişi hayatını kaybetti.

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