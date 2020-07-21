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Karadaği'den Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye "Yemen savaşından ders alması" çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği: - "İsrail'in etrafında güçlü bir ordu kalmaması için Mısır ordusu yeniden paramparça edilmek mi isteniyor?"

Yeniakit Publisher
2020-07-21 22:55:41 -
Karadaği'den Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye "Yemen savaşından ders alması" çağrısı

İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Mısır Meclisinin "Libya'ya müdahale" yetkisi veren kararını eleştirerek, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye 1960'larda Mısır'ın ciddi kayıplar verdiği Yemen savaşından "ders çıkarması" gerektiğini belirtti.

Karadaği, Sisi'ye "ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma yetkisi" verilmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mısır Cumhurbaşkanı Sisi kendisine yetki verilmesi konusunda şanslı ancak onun Mısır ordusunu ülke dışında bir savaşa sokmasından korkuluyor." ifadesini kullandı.

Bu yetkilendirmenin çok tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunan Karadaği, "Sisi, eski Cumhurbaşkanı Cemal Abdunnasır dönemindeki Yemen savaşı ile halihazırda Yemen'deki savaştan ders almalı." ifadelerine yer verdi.

Karadaği, ayrıca, "İsrail'in etrafında güçlü bir ordu kalmaması için Mısır ordusu yeniden paramparça edilmek mi isteniyor?" sorusunu yöneltti.

Mısır, dönemin cumhurbaşkanı Abdunnasır'ın aldığı kararla, 1962'de çatışan taraflardan birine destek olmak için Yemen savaşına katılmıştı. Mısır'ın 1967'de çekildiği savaş orduda pek çok can kaybına ve ülkenin borçlarının artmasına neden olmuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ocak 2018'deki konuşmasında, Yemen savaşına ülkesinin artan borçları nedeniyle girdiklerini belirtmişti.

Mısır Meclisi, dün düzenlenen gizli oturumda, Cumhurbaşkanı Sisi'ye "Mısır ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma" ve "ülkenin batı sınırı dışına (Libya'ya) birlik gönderme" yetkisi vermişti.

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