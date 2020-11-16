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Dünya Karadaği: Suudi Arabistan'daki Kıdemli Alimler Konseyi'nin bildirisi, yalnızca İsrail'i memnun etti
Dünya

Karadaği: Suudi Arabistan'daki Kıdemli Alimler Konseyi'nin bildirisi, yalnızca İsrail'i memnun etti

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Suudi Arabistan'daki Kıdemli Alimler Konseyi'nin İhvan'ı "terör örgütü" sayan bildirsinin yalnızca İsrail'i memnun ettiğini belirterek Konsey'e tepkisini yineledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 12:09:00 -
Karadaği: Suudi Arabistan'daki Kıdemli Alimler Konseyi'nin bildirisi, yalnızca İsrail'i memnun etti

Karadağı, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Suudi Arabistan Yüksek Alimler Konseyi'nin İhvanı "terör örgütü" ilan etmesinden memnun olduğunu açıklamasının ardından, Konsey'e İsrail üzerinden tepki gösterdi.

İsrail'in açıklamasını Twitter hesabından paylaşan Karadağı, "İslam dünyasının kabul etmediği Yüksek Alimler Konseyi'nin açıklaması, sadece Arap ve Müslüman topraklarını, Kudüs'ü ve Mescidi Aksa'ya gaspeden Siyonist oluşumu memnun etti. " ifadeleri kullandı.

Yüksek Alimler Konseyi 10 Kasım'da yaptığı yazılı açıklamada, "İhvan İslam'ı temsil etmeyen, sapkın, yöneticilere karşı çıkan, isyana neden olan şiddetli bir terörist gruptur." Dedi.

Karadağı, 12 Kasım'da Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada karara tepki gösterdi.

İsrail'in Arapça yayın yapan Twitter hesabında dün Konsey'den yapılan açıklamada, "Dinin bir kışkırtma ve provokasyon aracı olarak kullanılmasına karşı muhalefeti görmekten memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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