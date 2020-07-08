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Aktüel

Karadağ'da Çalışma Bakanı Purisic Kovid-19'a yakalandı

Kemal Purisic, hükümet üyeleri arasında virüs görülen ilk isim oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-08 11:05:25 -
Karadağ'da Çalışma Bakanı Purisic Kovid-19'a yakalandı

PODGORİCA (AA) - Karadağ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Kemal Purisic'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Koordinasyon Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Purisic'in Karadağ hükümetinde virüsün bulaştığı ilk bakan olduğu ifade edildi.

Aynı zamanda Karadağ'daki Boşnak Partisinin genel başkan yardımcılığını da yapan Purisic ile eşinin, test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından evlerinde karantinada oldukları kaydedildi.

Bu arada, Balkan ülkesi Karadağ'da salgının başından bu yana 907 kişide virüs tespit edilirken, 17 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Mayıs ayı sonunda aktif vakanın kalmadığı ülkede, haziran başında virüs yeniden ortaya çıkmıştı.

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